Головним трендом показів весна – літо були нігті бежевого відтінку. Також особливо популярним у цьому сезоні є зелений колір не лише в одязі чи манікюрі, але й у педикюрі. Зокрема, прихильниці вдосконаленої класики сміливо можуть повторювати педикюр у синіх і чорних відтінках. Окрім перелічених, для модного педикюру на літо є ще чимало ідей, які ви захочете повторити.

До теми: Астрологія в долоні: 7 цікавих ідей для модного манікюру зі зірками

5 стильних і небанальних ідей для педикюру

Лаконічний сірий, щоб ідеально підкреслити засмагу

Для тих, хто не любить яскраві кольори: жіночний карамельний

Найбільш стильний відтінок 2021 року – приглушений синій

Універсальний чорний для довершення будь-якого образу

Звабливий нюд замість класичного френчу