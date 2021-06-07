Эффектный тренд из прошлого: что такое маникюр в стиле Jelly Nails

Jelly Nails – это разновидность дизайна ногтей, который отличается своей эффектностью на солнечном свете. Тренд считают "инстаграмным". Ведь именно с помощью этой социальной сети он стал популярным. Нейл-арт привлекает внимание, символизирует любовь к жизни и чувство юмора.

Ведущие мастера мира убеждены, что Jelly Nails будут главным трендом маникюра летом 2021. Поэтому они уже начали делиться оригинальными идеями.

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Jelly Nails: тренд маникюра, который вернулся из прошлого

Ранее вместо Jelly Nails употребляли термин "аквариумный дизайн", чтобы как можно точнее описать нейл-тренд. Когда люди начали проявлять своеобразные эстетические представления о прекрасном. На пике популярности такой маникюр продержался недолго. Впоследствии пользователи соцсетей начали насмехаться над артом, а словосочетание "аквариумный дизайн" стало мемом и синонимом китча. Однако благодаря ведущим мастерам маникюра, в основном азиатского происхождения, и кардинальным изменениям в индустрии красоты Jelly Nails снова в моде. Теперь это не просто дизайн ногтей, а явление, граничащее с артом.

Отличным примером Jelly Nails могут служить ногти-витражи, как у Чона Ледженда, ногти-леденцы, как у Джессики Вошик или ногти, имитирующие муранское стекло, как у FUEGO Nails. Мастера проявляют большую фантазию для создания этого нейл-арта. Идея от Unistella особенно удивила многих пользователей инстаграма. Она разместила океанические инсталляции на площади в 1 квадратный сантиметр.