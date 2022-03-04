Олія копайби – це органічний продукт, який віднедавна б'юті-бренди почали додавати до складу засобі для догляду за шкірою. Однак аборигени Бразилії використовують цей компонент вже сотні років здебільшого для лікування дерми.
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Продукт отримують з натуральної смоли дерев копайби, які ростуть у тропічному кліматі у Південній та Центральній Америці та досягають 30-ти метрів заввишки. Подібно до ефірної олії чорного перцю, олія копайби має приємний заспокійливий аромат і дуже багатий склад. Її можна використовувати як зовнішньо, так і внутрішньо.
Корисні властивості олії копайби для шкіри
У складі олії копайби міститься до 4 тисяч хімічних елементів. Вони насичують шкіру обличчя і всього тіла, покращують її загальний стан і надають здорового сяйва.
Головний компонент олії копайби – каріофілен. Він є потужним антиоксидантом, нейтралізує вільні радикали у шкірі, що утворюються в організмі під впливом агресивного впливу сонячних променів, сигаретного диму, забрудненого повітря тощо. Відтак олія копайби стимулює мікроциркуляцію крові в шкірних тканинах, сприяє інтенсивному зволоженню, підтримці тонусу та пружності, а також допомагає запобігти фотостарінню шкіри.
Крім того, каріофілен підтримує імунітет шкіри: при регулярному застосуванні олія копайби робить шкіру більш стійкою до впливу зовнішніх факторів, захищає гідроліпідну мантію від пошкоджень, а дерму – від сухості, лущень та тьмяності. Олія копайби містить у складі речовини, подібні на канабіноїди, які можна знайти в канабісі. Інгредієнт є хорошим аналогом CBD, який відомий як потужний протизапальний засіб. Аналогічно він заспокоює шкірний покрив, добре справляється зі загоєнням висипань.
Олія для догляду за шкірою / Фото Unsplash
Як використовувати олію копайби для шкіри
Важливо зазначити, що олія копайби є дуже концентрованим продуктом, тому в чистому вигляді її використовувати не варто. Розбавляйте компонент у базовій олії, наприклад мигдалевій, кокосовій, олії авокадо чи жожоба.
- Для зменшення проявів пігментації та освітлення. Для цього потрібно додати кілька крапель олії копайби до свого улюбленого зволожувального крему або до базової олії, а потім нанесіть на шкіру, аби очистити й освітлити шкіру обличчя.
- Для лікування висипань. Бета-каріофілен, основний компонент олії копайби, зменшує запалення та окислювальний стрес. Розведіть кілька крапель компоненту в базовій олії і точково нанесіть на шкіру масажними рухами, щоб зменшити почервоніння та набряк, який може виникати навколо прищика. Олію копайби також використовують при механічних пошкодженнях, розацеа та екземі.
- Для додаткового зволоження. Під час нанесення крему додавайте до нього крапельку олії копайби, розітріть в руках і нанесіть на обличчя.
Олію копайби також можна використовувати внутрішньо. При прийомі всередину олія копайби підтримує здоров'я серцево-судинної, імунної, травної, нервової та дихальної систем, завдяки потужному складу. Вона також є потужним антиоксидантом, тобто запобігає розвитку оксидативного стресу, а також підтримує імунітет. Однак перед тим як застосовувати цей компонент у лікувальних цілях, варто проконсультуватися з лікарем.