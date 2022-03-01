Панічна атака має багато ознак, у тому числі відчуття нестачі повітря, задуха, нудота та інші. Але навіть у такій складній та нестабільній ситуації цього можна уникнути.

Також корисно Фігура мрії: як стати стрункішою за місяць – 3 корисні звички

Як подолати панічну атаку

Правило 5 секунд

Макар Шейко ділиться важливою порадою: "Є правило п'яти секунд. Вдихайте і рахуйте до 5, затримайте подих і рахуйте до 5, видихайте і рахуйте до 5. Повторіть 5 разів. І нагадуйте собі: все добре! Це минеться".

Вправа 4 – 7 – 8

Кейт Якобс пропонує спробувати ще одну дієву техніку дихання . "Дихайте 4 - 7 - 8 під мою цифру (або можете включити собі метроном онлайн). Вдихаємо через ніс на чотири, затримуємо дихання на сім і видихаємо через ніс на вісім. Отже відразу повторіть весь цикл. Якщо відчуваєте, що напруга занадто сильна, спробуйте видихнути через рот, згорнувши губи трубочкою, ніби задуваєте свічку. Вдих - завжди тільки через ніс. пояснює фахівець.

Техніка поперемінного дихання

Зупинити панічну атаку допоможе корисна техніка дихання. Кейт розповідає про неї докладно: "Нади садхан - техніка поперемінного дихання через ліву та праву ніздрі, для якої ми використовуємо пальці правої руки. Закриваючи праву ніздрю великим пальцем і поклавши вказівний і середній пальці на перенісся, вдихніть через ліву ніздрю, а праву ніздрю відкрийте і видихніть набраний ліворуч повітря через неї, після чого вдихніть правою ніздрею і поміняйте положення пальців, затиснувши праву і видихаючи через ліву ніздрю, і буде один цикл, таким чином, ви починаєте другий цикл і можете робити їх стільки, скільки потрібно ".

Важливо: фахівці додають, що виконання цих і майже всіх дихальних технік вимагає рівного положення тіла, тому не забувайте тягнутися за верхівкою вгору, а також спробуйте встати або сісти в таке положення, щоб тиск маси на поверхню під вами рівномірно розподілявся вашим тілом (між сідницями) ) або стопами).

Порятунок у щоденних практиках

Щодня о 9:00 та о 21:00 за київським часом Кейт виходитиме в ефір у своїй інстаграмі. Усі бажаючі можуть приєднатися до практики дихання. Марафон медитацій уже розпочався.