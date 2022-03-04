Ефірна олія копайби для шкіри: чим може бути корисний секретний інгредієнт

В індустрії краси з'явилися нові типи ефірних олій, зокрема олія копайби. Дізнайтеся більше про користь секретного інгредієнта в косметиці, навчіться його застосовувати.

Олія копайби – це органічний продукт, який віднедавна б'юті-бренди почали додавати до складу засобі для догляду за шкірою. Однак аборигени Бразилії використовують цей компонент вже сотні років здебільшого для лікування дерми.

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Продукт отримують з натуральної смоли дерев копайби, які ростуть у тропічному кліматі у Південній та Центральній Америці та досягають 30-ти метрів заввишки. Подібно до ефірної олії чорного перцю, олія копайби має приємний заспокійливий аромат і дуже багатий склад. Її можна використовувати як зовнішньо, так і внутрішньо.

Корисні властивості олії копайби для шкіри

У складі олії копайби міститься до 4 тисяч хімічних елементів. Вони насичують шкіру обличчя і всього тіла, покращують її загальний стан і надають здорового сяйва.

Головний компонент олії копайби – каріофілен. Він є потужним антиоксидантом, нейтралізує вільні радикали у шкірі, що утворюються в організмі під впливом агресивного впливу сонячних променів, сигаретного диму, забрудненого повітря тощо. Відтак олія копайби стимулює мікроциркуляцію крові в шкірних тканинах, сприяє інтенсивному зволоженню, підтримці тонусу та пружності, а також допомагає запобігти фотостарінню шкіри.

Крім того, каріофілен підтримує імунітет шкіри: при регулярному застосуванні олія копайби робить шкіру більш стійкою до впливу зовнішніх факторів, захищає гідроліпідну мантію від пошкоджень, а дерму – від сухості, лущень та тьмяності. Олія копайби містить у складі речовини, подібні на канабіноїди, які можна знайти в канабісі. Інгредієнт є хорошим аналогом CBD, який відомий як потужний протизапальний засіб. Аналогічно він заспокоює шкірний покрив, добре справляється зі загоєнням висипань.



Олія для догляду за шкірою / Фото Unsplash

Як використовувати олію копайби для шкіри

Важливо зазначити, що олія копайби є дуже концентрованим продуктом, тому в чистому вигляді її використовувати не варто. Розбавляйте компонент у базовій олії, наприклад мигдалевій, кокосовій, олії авокадо чи жожоба.

Для зменшення проявів пігментації та освітлення. Для цього потрібно додати кілька крапель олії копайби до свого улюбленого зволожувального крему або до базової олії, а потім нанесіть на шкіру, аби очистити й освітлити шкіру обличчя.

Для цього потрібно додати кілька крапель олії копайби до свого улюбленого зволожувального крему або до базової олії, а потім нанесіть на шкіру, аби очистити й освітлити шкіру обличчя. Для лікування висипань. Бета-каріофілен, основний компонент олії копайби, зменшує запалення та окислювальний стрес. Розведіть кілька крапель компоненту в базовій олії і точково нанесіть на шкіру масажними рухами, щоб зменшити почервоніння та набряк, який може виникати навколо прищика. Олію копайби також використовують при механічних пошкодженнях, розацеа та екземі.

Бета-каріофілен, основний компонент олії копайби, зменшує запалення та окислювальний стрес. Розведіть кілька крапель компоненту в базовій олії і точково нанесіть на шкіру масажними рухами, щоб зменшити почервоніння та набряк, який може виникати навколо прищика. Олію копайби також використовують при механічних пошкодженнях, розацеа та екземі. Для додаткового зволоження. Під час нанесення крему додавайте до нього крапельку олії копайби, розітріть в руках і нанесіть на обличчя.

Олію копайби також можна використовувати внутрішньо. При прийомі всередину олія копайби підтримує здоров'я серцево-судинної, імунної, травної, нервової та дихальної систем, завдяки потужному складу. Вона також є потужним антиоксидантом, тобто запобігає розвитку оксидативного стресу, а також підтримує імунітет. Однак перед тим як застосовувати цей компонент у лікувальних цілях, варто проконсультуватися з лікарем.