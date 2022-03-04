Эфирное масло копайбы для кожи: чем может быть полезен секретный ингредиент

В индустрии красоты появились новые типы эфирных масел, в том числе масло копайбы. Узнайте больше о пользе секретного ингредиента в косметике, научитесь его применять.

Масло копайбы – это органический продукт, который недавно бьюти-бренды начали добавлять в состав средства по уходу за кожей. Однако аборигены Бразилии используют этот компонент уже сотни лет для лечения дермы.

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Продукт получают из натуральной смолы деревьев копайбы, произрастающих в тропическом климате в Южной и Центральной Америке и достигающих 30 метров высотой. Подобно эфирному маслу черного перца, масло копайбы имеет приятный успокаивающий аромат и очень богатый состав. Ее можно использовать как наружно, так и внутри.

Полезные свойства масла копайбы для кожи

В составе масла копайбы содержится до 4 тысяч химических элементов. Они насыщают кожу лица и всего тела, улучшают ее общее состояние и придают здоровое сияние.

Главный компонент масла копайбы – кариофилен. Он является мощным антиоксидантом, нейтрализует свободные радикалы в коже, которые образуются в организме под влиянием агрессивного воздействия солнечных лучей, сигаретного дыма, загрязненного воздуха. Масло копайбы стимулирует микроциркуляцию крови в кожных тканях, способствует интенсивному увлажнению, поддержанию тонуса и упругости, а также помогает предотвратить фотостарение кожи.

Кроме того, кариофилен поддерживает иммунитет кожи: при регулярном применении масло копайбы делает кожу более устойчивой к воздействию внешних факторов, защищает гидролипидную мантию от повреждений, а дерму – от сухости, шелушений и тусклости. Масло копайбы содержит в составе вещества, похожие на каннабиноиды, которые можно найти в каннабисе. Ингредиент является хорошим аналогом CBD, который известен как мощное противовоспалительное средство. Аналогично он успокаивает кожный покров, хорошо справляется с заживлением высыпаний.



Масло для ухода за кожей / Фото Unsplash

Как использовать масло копайбы для кожи

Важно отметить, что масло копайбы очень концентрированный продукт, поэтому в чистом виде его использовать не стоит. Разбавляйте компонент в базовом масле, например миндальном, кокосовом, масле авокадо или жожоба.

Для уменьшения проявлений пигментации и освещения. Для этого нужно добавить несколько капель масла копайбы к своему любимому увлажняющему крему или к базовому маслу, а затем нанесите на кожу, чтобы очистить и осветлить кожу лица.

Для этого нужно добавить несколько капель масла копайбы к своему любимому увлажняющему крему или к базовому маслу, а затем нанесите на кожу, чтобы очистить и осветлить кожу лица. Для лечения высыпаний. Бета-кариофилен, основной компонент масла копайбы, уменьшает воспаление и окислительный стресс. Разведите несколько капель компонента в базовом масле и точечно нанесите на кожу массирующими движениями, чтобы уменьшить покраснение и отек, который может возникать вокруг прыщика. Масло копайбы также используют при механических повреждениях, розацеа и экземе.

Бета-кариофилен, основной компонент масла копайбы, уменьшает воспаление и окислительный стресс. Разведите несколько капель компонента в базовом масле и точечно нанесите на кожу массирующими движениями, чтобы уменьшить покраснение и отек, который может возникать вокруг прыщика. Масло копайбы также используют при механических повреждениях, розацеа и экземе. Для дополнительного увлажнения. При нанесении крема добавляйте к нему капельку масла копайбы, разотрите в руках и нанесите на лицо.

Масло копайбы можно использовать внутрь. При приеме внутрь масло копайбы поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной, нервной и дыхательной систем благодаря мощному составу. Она также является мощным антиоксидантом, то есть предотвращает развитие оксидативного стресса, а также поддерживает иммунитет. Однако перед тем, как применять этот компонент в лечебных целях, следует проконсультироваться с врачом.