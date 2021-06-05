Останнім часом маркування organic використовують як маркетинговий хід. Проте воно потребує спеціальної сертифікації: відповідності жорстким вимогам, які визначають способи екстракції речовин, обробки землі тощо. Це також стосується позначок "зелена косметика" та "екологічно чиста".

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Щоб косметика була справді натуральною і безпечною для довкілля, у складі продукту не має бути: синтетичних барвників і віддушок, лише сертифіковані, а також синтетичних консервантів, силіконів, похідних нафтохімії, хімічних УФ-фільтрів, четвертинних солей амонію, отриманих із синтетичних жирних кислот. Кількість натуральних (якість яких підтверджена) інгредієнтів, отриманих екологічним способом, має становити не менше 95 відсотків.

Основні принципи виготовлення органічної та рослинної косметики

Виробництво не має шкодити довкіллю.

Методи виробництва не мають кардинально змінювати хімічні властивості інгредієнтів.

Виробник має вести документацію таким чином, щоб можна було простежити увесь ланцюжок від виробника сировини до кінцевого споживача.

Тару та паковання мають виготовляти з речовин, що розкладаються і піддаються вторинній переробці. А також не завдають шкоди екосистемі матеріалів.

Справді органічна і рослинна косметика, виготовлення якої не шкодить навколишньому середовищу, може допускати у своєму складі вміст інгредієнтів тваринного походження. Але лише за умови, що їх отримали етичним способом – без шкоди тваринам. Щодо компонентів рослинного походження, то їх мають вирощувати в екологічно чистих господарствах, які щороку проходять сертифікацію. Також такі інгредієнти збирають у місцях прородного зростання під серйозним контролем.



Особливості натуральної косметики / Фото Pexels

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