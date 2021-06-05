Останнім часом маркування organic використовують як маркетинговий хід. Проте воно потребує спеціальної сертифікації: відповідності жорстким вимогам, які визначають способи екстракції речовин, обробки землі тощо. Це також стосується позначок "зелена косметика" та "екологічно чиста".
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Щоб косметика була справді натуральною і безпечною для довкілля, у складі продукту не має бути: синтетичних барвників і віддушок, лише сертифіковані, а також синтетичних консервантів, силіконів, похідних нафтохімії, хімічних УФ-фільтрів, четвертинних солей амонію, отриманих із синтетичних жирних кислот. Кількість натуральних (якість яких підтверджена) інгредієнтів, отриманих екологічним способом, має становити не менше 95 відсотків.
Основні принципи виготовлення органічної та рослинної косметики
- Виробництво не має шкодити довкіллю.
- Методи виробництва не мають кардинально змінювати хімічні властивості інгредієнтів.
- Виробник має вести документацію таким чином, щоб можна було простежити увесь ланцюжок від виробника сировини до кінцевого споживача.
- Тару та паковання мають виготовляти з речовин, що розкладаються і піддаються вторинній переробці. А також не завдають шкоди екосистемі матеріалів.
Справді органічна і рослинна косметика, виготовлення якої не шкодить навколишньому середовищу, може допускати у своєму складі вміст інгредієнтів тваринного походження. Але лише за умови, що їх отримали етичним способом – без шкоди тваринам. Щодо компонентів рослинного походження, то їх мають вирощувати в екологічно чистих господарствах, які щороку проходять сертифікацію. Також такі інгредієнти збирають у місцях прородного зростання під серйозним контролем.
Особливості натуральної косметики / Фото Pexels
Які складники у косметиці шкодять навколишньому середовищу
- Силікон. Його виробляють небезпечним для природи способом. Також залишки силікону залишаються в атмосфері, воді, ґрунтах. Вони утримують вологу, утворюючи на поверхні оклюзійну плівку. Саме вона забезпечує, наприклад, сяяння волосся від миття шампунем. Зокрема, силікони можуть залишатися в організмі людини у невеликих дозах, що згодом негативно впливатиме на стан волосся.
- Парабени. Ці консерванти заборонені в органічній продукції, оскільки, як показали дослідження, вони можуть викликати рак і збій ендокринної системи. Проте не все так однозначно. Адже кислоту p-hydroxy-benzoic, з якої отримують парабени, знайшли також у рослинах.
- Мінеральні олії. Добування похідного продукту від нафтохімічної промисловості суперечить ідеям сталого розвитку.
- Барвники та ароматизатори. Такі складові косметики та засобів для догляду за собою є потенційними алергенами. Так само, як і ефірні олії. Тому їхнє застосування в органічній та рослинній косметиці обмежене.