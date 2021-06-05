В последнее время маркировку organic используют как маркетинговый ход. Однако оно требует специальной сертификации: соответствия жестким требованиям, которые определяют способы экстракции веществ, обработки земли и тому подобное. Это также относится к пометкам "зеленая косметика" и "экологически чистая".
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Чтобы косметика была действительно натуральной и безопасной для окружающей среды, в составе продукта не должно быть синтетических красителей и отдушек, только сертифицированные, а также синтетических консервантов, силиконов, производных нефтехимии, химических УФ-фильтров, четвертичных солей аммония, полученных из синтетических жирных кислот. Количество натуральных (качество которых подтверждено) ингредиентов, полученных экологическим способом, должно составлять не менее 95 процентов.
Основные принципы изготовления органической и растительной косметики
- Производство не должно вредить окружающей среде.
- Методы производства не должны кардинально менять химические свойства ингредиентов.
- Производитель должен вести документацию таким образом, чтобы можно было проследить всю цепочку от производителя сырья до конечного потребителя.
- Тару и упаковку должны изготавливать из веществ, которые разлагаются и подвергаются вторичной переработке. А также не наносят вреда экосистеме материалов.
Действительно органическая и растительная косметика, изготовление которой не вредит окружающей среде, может допускать в своем составе содержание ингредиентов животного происхождения. Но лишь при условии, что их получили этическим способом – без вреда животным. Что касается компонентов растительного происхождения, то их должны выращивать в экологически чистых хозяйствах, которые ежегодно проходят сертификацию. Также такие ингредиенты собирают в местах естественного роста под серьезным контролем.
Особенности натуральной косметики / Фото Pexels
Какие составляющие в косметике вредят окружающей среде
- Силикон. Его производят опасным для природы способом. Также остатки силикона остаются в атмосфере, воде, почвах. Они удерживают влагу, образуя на поверхности окклюзионную пленку. Именно она обеспечивает, например, сияние волос от мытья шампунем. В частности, силиконы могут оставаться в организме человека в небольших дозах, что впоследствии негативно повлияет на состояние волос.
- Парабены. Эти консерванты запрещены в органической продукции, поскольку, как показали исследования, они могут вызвать рак и сбой эндокринной системы. Однако не все так однозначно. Ведь кислоту p-hydroxy-benzoic, из которой получают парабены, нашли также в растениях.
- Минеральные масла. Добыча производного продукта от нефтехимической промышленности противоречит идеям устойчивого развития.
- Красители и ароматизаторы. Такие составляющие косметики и средств для ухода за собой являются потенциальными аллергенами. Так же, как и эфирные масла. Поэтому их применение в органической и растительной косметике ограничено.