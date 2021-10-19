Estée Lauder випустили набір косметики до місяця латиноамериканської спадщини: чому це важливо

Відома американська компанія, яка виробляє косметику і парфумерію, часто випускає тематичні б’юті-лінійки. Цього разу представники бренда представили набір популярних і потрібних косметичних продуктів на честь місяця латиноамериканського спадщини.

Унікальний косметичний набір від Estée Lauder отримав назву Loved by Latinas Beauty Essentials. Бренд є лідером на ринку краси. Він відомий своїми якісними засобами для догляду за шкірою і волоссям, декоративною косметикою для створення макіяжу, ароматизаторами.

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Компанія Estée Lauder представила набір косметики на честь місяця латиноамериканської спадщини

Команда Estée Lauder підібрала різноманітні косметичні засоби першої необхідності, які зможуть задовольнити індивідуальні потреби та б'юті-бажання американських латиноамериканців. Компанія залучила до керівницького складу цього процесу Розі Айджам, старшу віцепрезидента й генерального директора Aveda у Північній Америці, Мішель Фрейр, президента світового бренда Clinique, Джоселін Бігу, директора компанії Estée Lauder Global Pro Artistry та Кімберлі Віллаторо, віцепрезидента, генерального директора Smashbox / GLAMGLOW у Північній Америці.

До складу набору увійшли засоби для догляду та декоративна косметика. Наприклад, маска для очищення шкіри, праймер, кремові тіні для повік і багато такого. Крім цього, в добірці представлені знамениті продукти Clinique, Aveda й інших брендів корпорації, що користуються популярністю в Латинській Америці.

Дизайнеркою набору виступила афролатиноамериканська художниця Рейні Норьєзі, яка підготувала ілюстрацію "Улюблені латиноамериканці". Вона черпала натхнення з радості, краси та стійкості буття жінки.

Нагадаємо, що місяць латиноамериканської спадщини щороку відзначають у США восени. Таким чином ініціатори свята прагнуть віддати шану важливості історичного вкладу латиноамериканців у розвиток регіону.



Ілюстрація "Улюблені латиноамериканці" / Фото Estée Lauder