Estée Lauder выпустили набор косметики к месяцу латиноамериканского наследия: почему это важно

Известная американская компания, производящая косметику и парфюмерию, часто выпускает тематические бьюти-линейки. На этот раз представители бренда представили набор популярных и нужных косметических продуктов в честь месяца латиноамериканского наследия.

Уникальный косметический набор от Estée Lauder получил название Loved by Latinas Beauty Essentials. Бренд является лидером на рынке красоты. Он известен своими качественными средствами для ухода за кожей и волосами, декоративной косметикой для создания макияжа, ароматизаторами.

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Компания Estée Lauder представила набор косметики в честь месяца латиноамериканского наследия

Команда Estée Lauder подобрала разнообразные косметические средства первой необходимости, которые смогут удовлетворить индивидуальные потребности и бьюти-желания американских латиноамериканцев. Компания привлекла в руководящий состав этого процесса Углу Айджам, старшего вице-президента и генерального директора Aveda в Северной Америке, Мишель Фрейр, президента мирового бренда Clinique, Джоселин Бега, директора компании Estée Lauder Global Pro Artistry и Кимберли Віллаторо, вице-президента, генерального директора Smashbox / GLAMGLOW в Северной Америке.

В состав набора вошли средства для ухода и декоративная косметика. Например, маска для очищения кожи, праймер, кремовые тени для век и много такого. Кроме этого, в сборнике представлены знаменитые продукты Clinique, Aveda и других брендов корпорации, пользующиеся популярностью в Латинской Америке.

Дизайнером набора выступила афролатиноамериканська художница Рейне Норьези, которая подготовила иллюстрацию "Любимые латиноамериканцы". Она черпала вдохновение из радости, красоты и стойкости бытия женщины.

Напомним, что месяц латиноамериканского наследия ежегодно отмечают в США осенью. Таким образом инициаторы праздника стремятся отдать дань уважения важности исторического вклада латиноамериканцев в развитие региона.



Иллюстрация "Любимые латиноамериканцы" / Фото Estée Lauder