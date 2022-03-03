Estée Lauder звільнили віцепрезидента через расистську публікацію в інстаграмі

Провідний гігант краси Estée Lauder попросив віцепрезидента Джона Демсі залишити компанію після того, як він опублікував в інстаграмі мем із расистською лайкою та жартом про COVID-19.

Старший керівник Estée Lauder Джон Демсі погодився піти на пенсію 4 березня.

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Estée Lauder звільнили Джона Демсі

Estée Lauder попросили віцепрезидента піти у відставку і залишити бізнес після огидної публікації в інстаграмі, яка включала використання расових образів і жарт про COVID-19.

Це рішення є результатом його недавніх публікацій в інстаграмі, які не відображають цінності The Estée Lauder Companies. Вони спричинили масову образу, завдають шкоди нашим зусиллям щодо стимулювання інклюзивності як всередині, так і за межами наших стін, і не відображають думку, яку ми очікуємо від наших лідерів,

– зазначив головний виконавчий директор Фабріціо Фреда.

Речник компанії уточнив, що Демсі не був звільнений, але сказав, що він повинен залишити компанію. Він погодився піти на пенсію з 4 березня.

Протягом вихідних Демсі опублікував вибачення в інстаграмі, сказавши, що "мені страшно шкода і глибоко соромно, що я завдав болю багатьом людям, коли зробив жахливу помилку, необережно перепостивши расистський мем, не прочитавши його заздалегідь". Він додав, що це "підірвало все, над чим я працював, відколи розпочав свою кар'єру 31 рік тому".



Джон Демсі вибачився за свій расистський пост / Фото з інстаграму @jdemsey

Як повідомляє New York Times, расистська позиція топ-представника Estée Lauder Джона Демсі спричинила справжній скандал в індустрії краси, де 65-річний Демсі був сильною фігурою. Чоловік також керував такими брендами компанії, як MAC і Clinique. Демсі був притягнутий до дисциплінарної відповідальності через негативну реакцію на його видалений пост, який був мемом, що демонстрував макет обкладинки книги зі зображенням персонажа Sesame Street Big Bird з маскою, створеною у фотошопі.

Додамо, що Джон Демсі працював понад 30 років у Estée Lauder.