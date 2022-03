Аби стан шкіри завжди був хорошим, потрібно доглядати за нею за допомогою екологічно чистих засобів. Тому відома голлівудська акторка вирішила заснувати власний б'юті-бренд The Outset.

Вам буде цікаво "Чарівність у макіяжі": Гвен Стефані запускає власну лінійку косметики

Скарлетт Йоганссон запускає бренд для догляду за шкірою

Акторка, співачка і модель знає, як зробити так, щоб її шкіра завжди мала ідеальний вигляд на відео та знімках. Також Скарлетт Йоганссон стала обличчям багатьох знаменитих косметичних брендів. А тепер вирішила піти власним шляхом.

Скарлетт запускає The Outset – бренд засобів для мінімалістичного догляду за шкірою, який є екологічним і cruelty-free. Зірка розповідає у пресрелізі: "Ідея The Outset полягає в тому, щоб створити екологічно чисті та ефективні продукти, які спростять вашу б'юті-рутину та покращать кожен день. Я хочу, щоб The Outset був універсальним, доступним і таким же надійним, як ваша улюблена біла футболка – класичний продукт".

Зірка фільмів Marvel витратила багато часу на вивчення тонкощів догляду за шкірою, щоб створити дієві косметичні продукти без всього зайвого. "Після того, як я представляла інші бренди як учасниця в їхніх кампаніях, то я захотіла створити бренд, який відображатиме мене та мої ідеали краси. Оскільки я провела велику частину свого життя перед камерою, то чітко усвідомлюю, наскільки стан моєї шкіри впливає на мою впевненість. Існує багато брендів, формул і жорстких інгредієнтів, але для мене чим простіше, тим краще. Знайти свободу в нескладному – це те, що я хотіла зробити доступним для всіх", – зазначила Скарлетт Йоганссон.



Скарлетт Йоганссон запустила власний б'юті-тренд / Фото з інстаграму The Outset

Акторка робить акцент на доступності. Засоби The Outset коштуватимуть до 55 доларів. Зокрема, бренд використовуватиме лише безпечні інгредієнти, виключають 2700 потенційно шкідливих компонентів, які можуть бути сумнівними або шкідливими. Також засоби не міститимуть ароматизаторів, глютену, підходитимуть для веганів, алергікам на горіхи, протестовані дерматологами й алергенами, а паковання продуктів розроблене із використанням перероблених матеріалів.

Перша лінійка The Outset складається з 5 основних доглядових продуктів: ніжний міцелярний антиоксидантний очисний засіб, зміцнювальна веганська сироватка з колагеном для підготовки шкіри до нанесення макіяжу, щоденний зволожувальний крем зі скваланом, відновлювальний нічний крем з ніацинамідом і розгладжувальний крем з вітаміном C для очей та виразних ліній. Косметику вже можна придбати на офіційному сайті бренда.

Додамо, що Скарлетт Йоганссон підготувала інноваційну та інклюзивну рекламну кампанію.