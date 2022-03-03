Estée Lauder уволили вице-президента из-за расистской публикации в инстаграмме

Ведущий гигант красоты Estée Lauder попросил вице-президента Джона Демси покинуть компанию после того, как он опубликовал в инстаграмме мем с расистской бранью и шуткой о COVID-19.

Старший руководитель Estée Lauder Джон Демси согласился уйти на пенсию 4 марта.

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Estée Lauder уволили Джона Демси

Estée Lauder попросили вице-президента уйти в отставку и оставить бизнес после отвратительной публикации в инстаграмме, которая включала использование расовых оскорблений и шутку о COVID-19.

Это решение является результатом его недавних публикаций в инстаграмме, не отражающих ценности The Estée Lauder Companies. Они нанесли массовый образ, наносят ущерб нашим усилиям по стимулированию инклюзивности как внутри, так и за пределами наших стен, и не отражают мнение, которое мы ожидаем от наших лидеров,

– отметил главный исполнительный директор Фабрицио Фреда.

Спикер компании уточнил, что Демси не был уволен, но сказал, что он должен покинуть компанию. Он согласился уйти на пенсию с 4 марта.

В течение выходных Демси опубликовал извинения в инстаграмме, сказал, что "мне страшно жаль и глубоко стыдно, что я причинил боль многим людям, когда совершил ужасную ошибку, неосторожно перепостив расистский мем, не прочитав его заранее". Он добавил, что это "взорвало все, над чем я работал, с тех пор как начал свою карьеру 31 год назад".



Джон Демси извинился за свой расистский пост / Фото с инстаграммы @jdemsey

Как сообщает New York Times, расистская позиция топ-представителя Estée Lauder Джона Демси вызвала настоящий скандал в индустрии красоты, где 65-летний Демси был сильной фигурой. Мужчина также руководил такими брендами, как MAC и Clinique. Демси был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за негативной реакции на его удаленный пост, который был мемом, демонстрировавшим макет обложки книги с изображением персонажа Sesame Street Big Bird с маской, созданной в фотошопе.

Добавим, что Джон Демси работал более 30 лет в Estée Lauder.