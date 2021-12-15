За допомогою тейпів для обличчя тепер можна загострити його овал, спробувати отримати вилиці, як у Гейлі Бібер, або погляд, як у Белли Хадід. Адже спеціальні наліпки трішки підносять брови або зовнішні куточки очей, розгладжують дрібні зморшки у ділянці чола та міжбрів'я, а також на деякий час прибирають навислу шкіру верхніх і нижніх повір, сприяють ефекту лисячого погляду в макіяжі без жодних небезпечних маніпуляцій.

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Лисячі очі: тренд у зіркових візажистів або Face Lift Tape

На показі Givenchy осінь – зима 2014 можна було побачити б'юті-образи, створені із використанням тейпів. На сміливий крок першою наважилася візажистка Пет Макгарт.



Модне шоу Givenchy осінь – зима 2014 / Фото Vogue

Тепер зіркова майстриня макіяжу Наталія Стрільчук розповідає: "Тейпи сьогодні – глобальний інстатренд. Але водночас це найдавніший метод ліфтингу обличчя, який використовували ще 100 років тому". Наталія пояснює, що скроневі тейпи дають змогу створити ефект підтягнення, до того ж можна задати їм будь-якого напрямку – у бік, прямо, вгору – і змоделювати різний погляд. Важливо лише розуміти, як це у результаті позначиться на пропорціях обличчя.

Насамперед варто дізнатися, що таке Face Lift Tape. Ним є невидимий пластир, який треба клеїти на шкіру. Візажистка, співзасновниця косметичного бренда ELAN professional line Ганна Кравченко каже, що тейпи бувають двох видів. Одні – на гумці, інші – подібні до прозорої клейкої стрічки. Перші кріплять на потиличній зоні, другі – на скроневій.

Проте експерти вважають, що тейпи є більш актуальними для подіумного й інстаграмного життя. На кожен день такий макіяж не слід робити, адже звичайний мейк-ап повинен зберігати стійкість протягом цілого дня, а тейпи слугують не довше 2 – 4 годин. "Щоб прозора стрічка на клейовій основі добре трималася, треба знежирити шкіру. Це сушить її й провокує лущення, почервоніння. До того ж під тейпами шкіра не дихає. З цієї причини часто використовувати їх не рекомендується", – додає Кравченко. В окремих випадках у людини може бути алергія на клей, тому тривалий і тісний його контакт зі шкірою інколи призводить до дерматиту.

Ще одним сумнівним моментом щодо тренду на тейпи є звинувачення людей азійського походження, які засуджують творців макіяжу fox eyes у культурній апропріації. Vogue Teen присвятив цьому цілий матеріал, де авторка, письменниця Сара Лі, каже, що розкосі очі історично були однією з найпоширеніших образ, використовуваних щодо азійських народів.



"Лисячий погляд" Белли Хадід / Фото Vogue

"Ефект тейпа, – каже Наталія Стрільчук, – можна й зімітувати, якщо затягнути тугий хвіст або заплести дві тонкі косиці від скронь, які закріпити на маківці й замаскувати в загальній масі волосся". Також погляд чудово освіжають креми і масажери для ділянки навколо очей. А візуально підняти брови можна таким чином: висмикнути пінцетом кілька волосин на зовнішніх їхніх кінчиках, а замість олівця скористатися підводкою, наносити яку ліпше пензлем зі скошеним краєм.