Більшість образів, які збирають у тіктоці тисячі переглядів, є сучасною інтерпретацією трендів минулого. Наприклад, маленькі косички були популярними в епоху хіпі у 1960-х і 1970-х роках.

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Маленькі косички – ностальгічний тренд з тіктоку

Зачіску з маленькими косичками можна стилізувати по-різному, аби вдосконалювати образ. Можна надихнутися укладкою Кайлі Дженнер.

Довге хвилясте волосся, багато вільних тонких косичок і капелюх повертають до розквіту хіпі. Натомість вплетені коралі і пір'я, фетрові капелюшки і золоті прикраси нагадують більш розкішний стиль бохо і відомий фестиваль Coachella. 2 маленькі косички біля обличчя і блакитні тіні на повіках – знамениті 90-ті. Саме у такому б'юті-образі з'явилася Белла Хадід на Тижні моди в Парижі в березні минулого року. Зокрема, вона доповнила look бежевим блиском для губ і вбранням у стилі денім.

Аби повторити популярний тренд з тіктоку, варто дати простір для своєї фантазії. Косички можна зробити різної ширини і довжини, на кучерявому чи прямому волоссі, більш затягнуті або вільнішу – саме від цього залежить фінальний результат. Також не забудьте зафіксувати кінець косичок прозорою еластичною гумкою або лаком для волосся. Неслухняні волосини можна пригладити пальцями.

Щоб заплести косички самій собі було легше, б'юті-блогери у тіктоці пропонують цікавий лайфхак. Насамперед потрібно відділити пасмо і закріпити кінець спеціальною гумкою. Таким чином косичка буде заплітатися одночасно з обох боків. Коли закінчите, перетягніть кінець через середину.