Face Lift Tape викликає дискусії: що треба знати про тренд на лисячі очі

Тренд Face Lift Tape став дуже популярним серед зіркових візажистів. Майстри макіяжу дедалі частіше використовують тейпи для обличчя, щоб змінити зовнішність клієнтів або просто створити "лисячі очі".

За допомогою тейпів для обличчя тепер можна загострити його овал, спробувати отримати вилиці, як у Гейлі Бібер, або погляд, як у Белли Хадід. Адже спеціальні наліпки трішки підносять брови або зовнішні куточки очей, розгладжують дрібні зморшки у ділянці чола та міжбрів'я, а також на деякий час прибирають навислу шкіру верхніх і нижніх повір, сприяють ефекту лисячого погляду в макіяжі без жодних небезпечних маніпуляцій.

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Лисячі очі: тренд у зіркових візажистів або Face Lift Tape

На показі Givenchy осінь – зима 2014 можна було побачити б'юті-образи, створені із використанням тейпів. На сміливий крок першою наважилася візажистка Пет Макгарт.



Модне шоу Givenchy осінь – зима 2014 / Фото Vogue

Тепер зіркова майстриня макіяжу Наталія Стрільчук розповідає: "Тейпи сьогодні – глобальний інстатренд. Але водночас це найдавніший метод ліфтингу обличчя, який використовували ще 100 років тому". Наталія пояснює, що скроневі тейпи дають змогу створити ефект підтягнення, до того ж можна задати їм будь-якого напрямку – у бік, прямо, вгору – і змоделювати різний погляд. Важливо лише розуміти, як це у результаті позначиться на пропорціях обличчя.

Насамперед варто дізнатися, що таке Face Lift Tape. Ним є невидимий пластир, який треба клеїти на шкіру. Візажистка, співзасновниця косметичного бренда ELAN professional line Ганна Кравченко каже, що тейпи бувають двох видів. Одні – на гумці, інші – подібні до прозорої клейкої стрічки. Перші кріплять на потиличній зоні, другі – на скроневій.

Проте експерти вважають, що тейпи є більш актуальними для подіумного й інстаграмного життя. На кожен день такий макіяж не слід робити, адже звичайний мейк-ап повинен зберігати стійкість протягом цілого дня, а тейпи слугують не довше 2 – 4 годин. "Щоб прозора стрічка на клейовій основі добре трималася, треба знежирити шкіру. Це сушить її й провокує лущення, почервоніння. До того ж під тейпами шкіра не дихає. З цієї причини часто використовувати їх не рекомендується", – додає Кравченко. В окремих випадках у людини може бути алергія на клей, тому тривалий і тісний його контакт зі шкірою інколи призводить до дерматиту.

Ще одним сумнівним моментом щодо тренду на тейпи є звинувачення людей азійського походження, які засуджують творців макіяжу fox eyes у культурній апропріації. Vogue Teen присвятив цьому цілий матеріал, де авторка, письменниця Сара Лі, каже, що розкосі очі історично були однією з найпоширеніших образ, використовуваних щодо азійських народів.



"Лисячий погляд" Белли Хадід / Фото Vogue

"Ефект тейпа, – каже Наталія Стрільчук, – можна й зімітувати, якщо затягнути тугий хвіст або заплести дві тонкі косиці від скронь, які закріпити на маківці й замаскувати в загальній масі волосся". Також погляд чудово освіжають креми і масажери для ділянки навколо очей. А візуально підняти брови можна таким чином: висмикнути пінцетом кілька волосин на зовнішніх їхніх кінчиках, а замість олівця скористатися підводкою, наносити яку ліпше пензлем зі скошеним краєм.