Face Lift Tape вызывает дискуссии: что нужно знать о тренде на лисьи глаза

Тренд Face Lift Tape стал очень популярным среди звездных визажистов. Мастера макияжа все чаще используют тейпы для лица, чтобы изменить облик клиентов или просто создать "лисьи глаза".

С помощью тейпов для лица теперь можно обострить его овал, попытаться получить скулы, как у Хейли Бибер, или взгляд, как у Беллы Хадид. Ведь специальные наклейки немного поднимают брови или наружные уголки глаз, разглаживают мелкие морщинки в участке лба и межбровья, а также на некоторое время убирают нависшую кожу верхних и нижних век, способствуют эффекту лисьего взгляда в макияже без опасных манипуляций.

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Лисьи глаза: тренд у звездных визажистов или Face Lift Tape

На показе Givenchy осень – зима 2014 можно было увидеть бьюти-образы, созданные с использованием тейпов. На смелый шаг первой отважилась визажистка Пэт Макграт.

Модное шоу Givenchy осень – зима 2014 / Фото Vogue

Теперь звездная мастер макияжа Наталья Стрельчук рассказывает: "Тейпы сегодня – глобальный инстатренд. Но в тоже время это самый древний метод лифтинга лица, который использовали еще 100 лет назад". Наталья объясняет, что височные тейпы позволяют создать эффект подтяжки, к тому же можно задать им любое направление – в сторону, прямо, вверх – и смоделировать разный взгляд. Важно лишь понимать, как это в итоге скажется на пропорциях лица.

Прежде стоит узнать, что такое Face Lift Tape. Им является невидимый пластырь, который нужно клеить на кожу. Визажист, соучредитель косметического бренда ELAN professional line Анна Кравченко говорит, что тейпы бывают двух видов. Одни – на резинке, другие – похожи на прозрачную клейкую ленту. Первые крепят на затылочной зоне, вторые – на височной.

Однако эксперты считают, что тейпы более актуальны для подиумной и инстаграмной жизни. На каждый день такой макияж не следует делать, ведь обычный мейкап должен сохранять стойкость в течение целого дня, а тейпы служат не дольше 2 – 4 часов. "Чтобы прозрачная лента на клеевой основе хорошо держалась, нужно обезжирить кожу. Это сушит ее и провоцирует шелушение, покраснение. К тому же под тейпами кожа не дышит. По этой причине часто использовать их не рекомендуется", – добавляет Кравченко. В отдельных случаях у человека может быть аллергия на клей, поэтому длительный и тесный контакт с кожей иногда приводит к дерматиту.

Еще одним сомнительным моментом тренда на тейпы являются обвинения людей азиатского происхождения, которые осуждают создателей макияжа fox eyes в культурной апроприации. Vogue Teen посвятил этому целый материал, где автор, писательница Сара Ли, говорит, что раскосые глаза исторически были одним из самых распространенных образов, используемых в отношении азиатских народов.

"Лисий взгляд" Беллы Хадид / Фото Vogue

"Эффект тейпа, – говорит Наталья Стрельчук, – можно и симитировать, если затянуть тугой хвост или заплести две тонкие косички от висков, которые закрепить на макушке и замаскировать в общей массе волос". Также взгляд отлично освежают кремы и массажеры для участка вокруг глаз. А визуально приподнять брови можно следующим образом: выдернуть пинцетом несколько волосков на внешних их кончиках, а вместо карандаша воспользоваться подводкой, наносить которую лучше кистью со скошенным краем.