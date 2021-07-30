Під час відпустки у теплих краях, окрім ультрафіолетових променів, волоссю також шкодить морська вода або хлорка. Через вплив перелічених факторів фарбоване волосся дуже швидко втратить привабливий колір. Не дивлячись на те, що на морі відтінок пасм змиватиметься швидше у будь-якому випадку, цей процес можна сповільнити та уникнути травмування волосин.

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Як доглядати за фарбованим волоссям, щоб зберегти колір

Фарбування волосся перед відпусткою

Якщо ви власниця фарбованого волосся і плануєте оновити колір перед подорожжю, то варто дізнатися, чи можна це робити. Стилісти радять не уникати цієї процедури. Проте слід використовувати фарби без аміаку, які створюватимуть на поверхні волосин додаткову захисну плівку, закриваючи їхні лусочки. Натомість потрібно відмовитися від освітлення волосся або будь-якої іншої процедури, яка може травмувати структуру шевелюри. Якщо ваш "блонд" вимагає термінового оновлення, то освітліть лише корені і затонуйте волосся по всій довжині.

Захист волосся від солі та сонця

Перед тим, як йти на пляж, нанесіть на волосся спеціальний сонцезахисний засіб. Продукт є доволі популярним на ринку краси, тому сміливо обирайте улюблену марку, але не забувайте повторювати маніпуляцію після кожного купання. Також для захисту локонів можна використовувати натуральні кокосову або мигдалеву олію. Їхні молекули завеликі, щоб проникнути у волосину, тому вони залишаються на її поверхні, утворюючи захисну плівку, чи не дають волоссю вбирати сіль і хлор.

Білявкам слід бути найбільш обережними у хлорованій воді, бо світле волосся може набувати зеленого відтінку – справа у хімічній реакції речовин. Аби уникнути неприємних наслідків, намагайтеся не використовувати металевих шпильок і невидимок, коли засмагаєте на пляжі: метал нагріється і пошкодить структуру локонів. Зокрема, не треба забувати про найкращий захист волосся – головний убір. Виберіть аксесуар, який буде вам найбільше до вподоби: стильна панама, романтична шовкова хустка чи інший.

Очищення волосся

У відпустці волосся потрібно очищувати вдвічі більше, ніж ви звикли. Щоб змивати сіль, хлор, усі захисні засоби, використовуйте шампунь для фарбованого волосся зі щадним складом, застосовуйте інтенсивні живильні маски і кондиціонер. Маска надасть пасмам вологи зсередини, а кондиціонер закриє лусочки волосин і не дозволить цій волозі занадто швидко випаруватися. Не забувайте також про незмивний догляд – сироватки та лосьйони. Добре, якщо вони будуть з додатковим SPF-захистом.