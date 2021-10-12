Гаряча вода і відсутність SPF: як не треба доглядати за шкірою восени – 4 помилки

Осінні зміни погоди насамперед негативно позначаються на шкірі. Тому догляд за шкірою у холодні пори року дещо змінюється. Але не потрібно одразу відмовлятися від SPF, вмивати обличчя гарячою водою чи переходити на надто жирні текстури – це може спричини погіршення стану дерми.

Восени слід корегувати звичну б'юті-рутину, але також важливо не перестаратися. Тому дізнайтеся, чого не потрібно робити, щоб шкіра залишалася здоровою.

Потрібно знати Чим небезпечні тестери косметики і як тестувати засоби, щоб уникнути захворювань шкіри

4 головні помилки у догляді за шкірою восени

Відмова від SPF

Якщо надворі похмура погода, то повністю відмовлятися від сонцезахисних засобів не можна. Адже навіть восени і взимку ультрафіолетове випромінювання залишається достатньо активним, тому здатне травмувати клітини вашої шкіри і спричинити процеси старіння, які згодом буде неможливо зупинити. Нехай нанесення SPF із рівнем 50 перед кожним виходом із дому стане вашою звичкою, яка допоможе шкірі зберігати здоровий стан.

Гаряча вода

Гарячий душ або ванна після холодного дня чудово зігрівають, розслабляють, але шкодять дермі. Косметологи радять мінімізувати гарячі водні процедури в холодні пори року. Адже вплив високої температури на шкіру призводить до того, що вона втрачає вологу, згодом виникає відчуття сухості, стягнутості й лущення. Захистити шкіру від зневоднення можна, якщо вмиватися теплою водою й уникати гарячого душу.



Помилки в осінньому догляді за шкірою / Фото з інстаграму @gritty_pretty

Зловживання жирними текстурами

Зрозуміло, що влітку використовувати олії й "важкі" компоненти у догляді немає необхідності, бо шкіра й так важко переносить спеку. Проте восени також не варто з подвійним ентузіазмом надолужувати втрачене. Крем із більш щільними текстурами підходять для зими. Під час осіннього сезону потрібно присвятити час відновленню ліпідного бар'єра шкіри. Корисним помічником у цій справі стане косметика зі скваланом і церамідами.

Недостатнє зволоження

Опалення в приміщеннях є дуже шкідливим для дерми. Повітря, яке нагрівають спеціальні прилади, дуже сухе, що негативно впливає на стан шкіри. Вирішенням може слугувати зволожувач повітря, але також дієвим буде застосування якісних зволожувальних засобів, в ідеалі – комплексу. Користуйтеся тоніками і сироватками для додаткового зволоження, обов'язково наносіть зволожувальні маски на обличчі. Не забувайте, що на сухій шкірі набагато швидше з'являються небажані ознаки старіння.