Геніальне кольорове поєднання: Міранда Керр показала наймодніший макіяж літа 2021

Б'юті-натхнення – саме те, що потрібно для створення ідеального і стильного макіяжу. Тому зірковий візажист Ханг Ванго разом з красивою австралійською супермоделлю Мірандою Керр записали туторіал по ефектному літньому мейк-апу.

Ханг Ванго відомий роботою з такими популярними знаменитостями, як Дженніфер Лопес, Емілі Ратажковскі, Джоді Комер і Карлі Клосс. А Міранду більшість шанувальників знають як "ангела" Victoria's Secret. Такий красивий і професійний тандем покроково продемонстрував, як зробити модний макіяж на літо 2021.

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Наймодніший макіяж на літо 2021

Ханг Ванго вибрав особливу техніку для створення мейк-апу. Він показав геніальне кольорове поєднання, яке допомагає освіжити образ та візуально омолодити обличчя, додати йому яскравості. Візажист підкреслив вилиці Керр рум'янами Clarins Joli Blush 05 Nude Rose рожево-персикового відтінку, а губи – соковитою ягідною помадою з атласним фінішем Guerlain KissKiss Shine Bloom 409 Fuchsia Flush.

Під час б'юті-процесу Ванго поділився цікавими лайфхаками, технікою масажу для обличчя, а також незвичним та дієвим способом нанесення косметики. У результаті контраст теплого і холодного підтонів матиме небанальний і красивий вигляд. Такий туторіал по макіяжу стане вам у нагоді, якщо ви захочете швидко зробити звабливий модний макіяж влітку.

Дивіться, як зробити мейк-ап на літо: