Надя Стейсі зізналася, що Круелла була незалежною у плані творчості для б'юті-майстрів. Раніше візажистка і стилістка зачісок працювала з такими фільмами, як "Фаворитка" і "Та, що приносить дари", тому думала, що, можливо, світ Disney не для неї, бо вона більше любить експерименти.

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Однак Емма Стоун, яка зіграла знакову героїню Круеллу де Віль, є сміливою і ексцентричною, тому Надя зрозуміла, що зможе відтворити складну роботу зі зачісками і макіяжем у стилі панк-естетики 70-х. Тому й не змогла сказати Disney "ні".

Секрети б'юті-образу Круелли де Віль

Момент краси від Круелли здивував чимало глядачів. Зокрема, молоду аудиторію, для якої був створений фільм. Надя Стейсі розповіла, що запитала у п'ятикласника, якого часто бачить в парку, коли вигулює собаку, про враження від кінострічки. Він відповів: "Макіяж виглядає неймовірно".

Насамперед Стейсті створила класичний б'юті-образ Круелли: димчастий макіяж очей, як плями у далматинців, червоні-червоні губи, чорно-біле волосся, поділене на 2 частини, та порцелянова шкіра. Саме ці ознаки запам'яталися усім ще зі самого початку створення Круелли.

Коли я побачила панк і драг-референси та всі ці дуже різні й випадкові референси у стилі Disney, які зібралися разом в одному вигляді обличчя, я відчула, що це було правильно. Потім я просто продовжувала вдосконалювати це і ставала дедалі впевненішою,

– ділиться спогадами Надя Стейсі.

Доповнюючи цей класичний образ Круелли, Стейсі пофарбувала волосся Стоун у чорно-білі кольори, а потім надягнула їй на голову перуку. Вона зробила це для більш реалістичного вигляду волосся.

Також візажистка хотіла створити мейк-ап, який матиме такий вигляд, наче Круелла зробила його своїми руками. Для макіяжу очей Стейсі використовувала такі продукти: MAC Eye Kohl, MAC Liquilast 24-Hour Liner. А для губ, які мали вирішальне значення в б'юті-образі Круелли, зіркова майстриня мейк-апу підготувала набір червоно-фіолетових відтінків, щоб використовувати для відповідної сцени. Особливої уваги заслуговують MAC's Retro Matte Lipstick у відтінку Ruby Woo, пігмент для губ Nars Powermatte Lip Pigment у ліловому кольорі і Rock With You у відтінку глибокого баклажана.

Надя Стейсі розповідає: "Мій улюблений момент краси з фільму – це обличчя Круелли з надписом "Майбутнє", для якого були різні шаблони". Стейсі сама виготовила трафарет, наклеїла його на обличчя Емми Стоун і нанесла на нього аерографом пігмент відтінку оніксу. Візажистка каже, що це було доволі легко, але от макіяж губ з рубінового коштовного каменю Pat McGrath ускладний ситуацію. Адже довелося довго працювати із накладанням кількох текстур.

До того, як стати Круеллою, відома лиходійка називалася Естелла і була модельєром-початківцем. Тому для цього образу потрібно було створити більш легкий макіяж. "Мені потрібно було, щоб глядачі повірили, що це дівчина, яка живе в нормальному Лондоні в 70-х. Ми повинні були закохатися в Естеллу. Нам потрібно було прив'язатися до неї, щоб, коли вона ставатиме Круеллою, це було захоплююче, і ми були разом з нею".

Саме тому Стейсі надала обличчю Естелли свіжості за допомогою прозорої основи та простого макіяжу, але при цьому з легким духом панку. Таким чином Естелла виглядала, як замаскована версія Круелли. Коли майбутня лиходійка вперше перетворюється на своє нечесне альтер-его, її базовий макіяж стає дедалі світлішим. Адже косметикою на 3 відтінки світлішою вона намагалася приховати, ким є насправді.

Макіяж Круелли трансформувався багато разів. Саме це викликало таке захоплення моментами краси у фільмі.