Гениальное цветовое сочетание: Миранда Керр показала самый модный макияж лета 2021

Бьюти-вдохновение – именно то, что нужно для создания идеального и стильного макияжа. Поэтому звездный визажист Ханг Ванго вместе с красивой австралийской супермоделью Мирандой Керр записали туториал по эффектному летнему мейк-апу.

Ханг Ванго известный работой с такими популярными знаменитостями, как Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски, Джоди Комер и Карли Клосс. А Миранду большинство поклонников знают как "ангела" Victoria's Secret. Такой красивый и профессиональный тандем пошагово продемонстрировал, как сделать модный макияж на лето 2021.

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Самый модный макияж на лето 2021

Ханг Ванго выбрал особую технику для создания мейк-апа. Он показал гениальное цветовое сочетание, которое помогает освежить образ и визуально омолодить лицо, придать ему яркости. Визажист подчеркнул скулы Керр румянами Clarins Joli Blush 05 Nude Rose розово-персикового оттенка, а губы – сочной ягодной помадой с атласным финишем Guerlain KissKiss Shine Bloom 409 Fuchsia Flush.

Во время бьюти-процесса Ванго поделился интересными лайфхаками, техникой массажа для лица, а также необычным и действенным способом нанесения косметики. В результате контраст теплого и холодного подтона будет небанально и красиво выглядеть. Такой туториал по макияжу пригодится вам, если вы захотите быстро сделать обольстительный модный макияж летом.

Смотрите, как сделать мейк-ап на лето: