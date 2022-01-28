Показ культового французького бренда Chanel, який пройшов у рамках тижня моди в Парижі, неприємно вразив грандіозним відкриттям у виконанні онуки княгині Монако верхи на коні. Також користувачі соцмереж розкритикували макіяж моделей на шоу.

Вам буде цікаво Акторка Тесса Томпсон стала обличчям Armani Beauty: розкішні кадри

Chanel критикують у соцмережах

Онука княгині Монако Грейс Келлі, 35-річна Шарлотта Казірагі грандіозно відкрила показ кутюрної колекції Chanel весна – літо 2022. Вона з'явилася верхи на коні. Музичний супровід забезпечив французький співак і музикант Себастьяна Тельє, а футуристичні декорації – Ксав'є Вейан.



Шарлотта Казірагі на показі Chanel / Фото Getty Images

Виїзд племінниці князя Альбера Шарлотта верхи на подіум був відсиланням до Коко Шанель, яка також вражала любов'ю до верхової їзди та ввела в жіночу моду штани, щоб їздити верхи у сідлі "по-чоловічому". Одна зоозахисники інтерпретували цей хід як знущання над твариною.

Коні – це розумні, складні та лякливі створіння, а не модні аксесуари, щоб кататися по подіуму серед миготіння вогнів і гучної музики. Їх легко налякати, а це означає, що цей абсурдний і необдуманий трюк міг закінчитися катастрофою,

– зазначила Еліза Аллен, директорка зоозахисної організації PETA у Великій Британії.

Також Chanel потрапив у скандал через макіяж моделей. Адже вони вийшли на подіум з розтушованими чорними тінями навколо очей, що нагадують синці. Відповідно до задуму авторів показу, вони повинні були стати відсиланням до авангардного макіяжу початку XX століття, але в результаті більше нагадали наслідки сімейного насильства.

"Макіяж був натхненний авангардистськими креативниками довоєнної епохи, хоча темні кола навколо очей деяких моделей мали скоріше бійцівський вигляд, ніж мистецький", — зазначили у своїй публікації про показ Vogue Runway.

Зокрема у мережі багато користувачів зазначили, що такий трюк схожий на спробу зробити насильство романтичним і гламурним. У спільноті ideservecouture написали, що брендові, надихаючись минулим, варто було б подумати про сьогодення і те, як сучасна людина сприйме жінку з синцем на обличчі.

Аудиторія інстаграму навіть закликала звільнити візажиста.



Романтизація насильства на показі Chanel / Фото з інстаграму @ideservecouture



Романтизація насильства на показі Chanel / Фото з інстаграму @ideservecouture



Романтизація насильства на показі Chanel / Фото з інстаграму @ideservecouture

Реакція користувачів

"Мені дуже незручно від цієї презентації. На жаль, вона виглядає так, ніби зазнала певної форми насильства";

"Це образливо для мене, як для жінки, яка пережила домашнє насильство";

"Chanel, як вам не соромно? Поки мільйони жінок борються з домашнім насильством у всьому світі, ви намагаєтеся гламуризувати це?";

"Ви вирішили зробити насильство модним?";

"Дуже депресивно та сумно";

"Як, чорт забирай, ніхто у відділі макіяжу не сказав: Гей, та це ж виглядає так, ніби її побили?".

Нагадаємо, що нещодавно з нагоди 100-річчя фірмового аромату Chanel бренд випустив перший адвент-календар, який коштував 825 доларів США. Набір "таємничих сюрпризів" спричинив справжній скандал у соцмережах, адже покупці за таку ціну не очікували знайти там наліпки і пусті подарункові мішечки.