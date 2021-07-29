У мініфільмі, присвяченому новому аромату Hero від Burberry, Адам Драйвер з оголеним торсом біжить по пляжу разом з конем – чистокровним скакуном. Згодом вони обоє занурюються у воду.

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Адам Драйвер став обличчям чоловічого аромату Burberry

У ролику можна побачити, як Драйвер пливе з конем під водою, а промені сонця кінематографічно падають на них. Кадри супроводжує трек співачки FKA Twigs "Two Weeks". Зокрема, особливо несподіваною є кінцівка, коли глядачам на мить показують, що актор став одним цілим з твариною – кентавром.

Ріккардо Тіші, для якого цей чоловічий аромат став першим на посту креативного директора британського Дому моди, зазначає: "Я хотів, щоб Burberry Hero втілював в собі сучасну мужність, грав на суті первісних людських і тваринних інстинктів, об'єднуючи силу з чутливістю. Драйвер має неймовірну глибину щодо розуміння того, що таке мужність сьогодні – як сила може бути тонкою, а емоції можуть розширювати її".

Зі свого боку Адам подякував Burberry за довіру та зізнався, що дуже щасливий стати частиною такої рекламної кампанії. В офіційній заяві він розповів: "Я дуже радий працювати з Burberry над парфумерною кампанією Burberry Hero, особливо з дизайнером Ріккардо Тіші, який представляє свій перший аромат для бренду".

У соцмережах шанувальники бренда і творчості актора назвали нову роль Драйвера "сюрреалістичною". Окрім того, що користувачі відмітили ідеальний стан торсу Адама, вони активно почали наповнювати соцмережі мемами, жартами і реакціями на рекламу Burberry. Один із користувачів твітеру навіть порівняв перевтілення актора з розвитком людини, де вищий рівень еволюції – кінь. Протилежним прикладом слугувало зображення деградації надто затятих фанаток, які поступово перетворюються на гризунів.