Жаклін Кеннеді була взірцем краси для усіх жінок США. 28 липня 2021 року колишня перша леді США відмітила б свій 92 день народження. Проте пам'ять про ідеальну зовнішність відомої жінки живе до сьогодні. Можливо, й вам стануть у нагоді актуальні б'юті-секрети дружини Джона Кеннеді.