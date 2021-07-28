У Жаклін Кеннеді, яку ще ніжно називали Джекі, були особливі б'юті-ритуали. Перша леді могла б собі дозволити продукцію найдорожчих косметичних брендів, але користувалася лише перевіреними засобами із натуральним складом. Про дієвість секретів краси Жаклін свідчив її бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.
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Секрети краси Жаклін Кеннеді
- Навіть під час подорожей Жаклін користувалася улюбленим милом для вмивання Dead Sea Mud Soap, виробленого американською маркою Erno Laszlo. Його головною властивістю була можливість загоювати та зміцнювати шкіру завдяки мінералам у складі. Також за допомогою мила м’яко видаляло ороговілі частинки шкіри за допомогою гранул солі та натуральних олій.
- Перша леді не зраджувала своєму аромату. Вона користувалася парфумами Lovely Patchouli 55 від французького парфумерного дому House of Krigler. Вони пахли амброю, пачулями та бергамотом.
- Джекі однією з перших почала популяризувати широкі та густі брови. Вони завжди були у неї ідеально вкладеними. Спочатку перша леді ретельно фарбувала їх спеціальним олівцем, а потім розтушовувала продукт пензлем для брів. Завершальним етапом у неї була фіксація брів гелевим стайлером.
- Перша леді часто носила хустинку не лише через моду, а й коли їй потрібно було терміново вийти у світ, а часу на укладку волосся не було. Також замість консилера для маскування темних кіл під очима вона інколи надягала сонцезахисні окуляри.
- Шкідливою звичкою Жаклін було куріння, від якої вона не відмовилася до кінця своїх днів. Аби сповільнити прояви старіння на своєму обличчі, жінка користувалася кремом Phormula 3-9 Repair Cream від Erno Laszlo. Він не був бюджетним, але захищав шкіру від негативного впливу зовнішніх чинників та оксидативного стресу.
- У макіяжі перша леді віддавала перевагу мінімалізму. Проте завжди робила яскравий акцент на губах. Вона любила, щоб червона помада личила до її модного червоного вбрання.
- Зачіска Жаклін Кеннеді була одним із головних трендів того часу. Але секрет чудового стану її волосся дотепер усіх цікавить. Особистий стиліст Жаклін, Пітер Ламас, порекомендував своїй клієнтці наносити лавандову олію на кінці волосся для додаткового захисту.
- Через регулярні подорожі на море та любов до сонця і засмаги у Жаклін Кеннеді з’явилися пігментні плями. Вона маскувала їх за допомогою тонального крему Flawless Finish Foundation від Elizabeth Arden, який також вирівнював тон шкіри та візуально робив обличчя свіжим.
- Жаклін Кеннеді завжди спала на шовкових наволочках або покривала голову шовковою хусткою перед сном. "Бавовняна постільна білизна справді впливає на якість волосся: воно стає більш вразливим і ламким, тоді як шовкове зберігає його гладкість", – зазначає Пітер Ламас, стиліст, який працював з колишньою першою леді США не 1 рік.
- З віком шкіра Жаклін стала пігментованою – це результат регулярних канікул у Франції і Греції. Щоб приховати нерівний тон, Жаклін використовувала найлегші тональні флюїди: вони зберігали текстуру шкіри і лише злегка приховували дрібні недоліки.
- Інститут американського косметолога Ерно Ласло надав Музею макіяжу в Нью-Йорку цікавий експонат – запис з прийому Жаклін Кеннеді у косметолога 1 травня 1963 року народження, за 6 місяців до вбивства президента США. Лікар радив Джекі гуляти пішки, аби уникнути варикозного розширення вен. Щодо харчування, то він приписав першій леді їжу, багату на білок, зокрема: багато риби, до 2-х твердих варених яєць на сніданок, яловичина на обід, м'ясо або риба з овочами на сніданок. З алкоголю Жаклін могла пити лише шампанське.
- Колишня перша леді мала погану звичку – вона могла викурювати по 2 пачки цигарок щодня протягом довгих років свого життя, але при цьому вона належним чином дбала про красу і здоров'я зубів. Для цього красуня регулярно ополіскувала ротову порожнину водою з перекісними сполуками, які рятувати її від неестетичних нікотинових плям на поверхні зубів.