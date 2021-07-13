Справжні леді дбають про вигляд своїх нігтів навіть під час літнього відпочинку. Тому варто дізнатися про головні тренди у манікюрі, аби ваші нігті були не лише акуратними і красивими, а також модними.

До теми: Літній манікюр на довгі нігті: 10 стильних варіантів для модних красунь

7 головних трендів манікюру літа 2021

Negative Space

Манікюр у стилі "негативного простору" став особливо популярним серед зіркових нейл-майстрів, селебріті та інших модниць. Суть креативного манікюру полягає у створенні "негативного" простору на нігтях. Дизайн надає нігтям незвичного і гіпнотичного вигляду, а ділянки нігтьової пластини, які не покриті кольоровим лаком, вдало маскують частину нігтя, який згодом відростає.

Зелена безодня

Одним із наймодніших відтінків для літнього манікюру став зелений. Адже соковитий колір символізує свіжість, цвітіння та життя. Яскрава неонова варіація зеленого на нігтях додасть неперевершеності будь-якому образу.

Максимальна природність

Навіть яскраві відтінки та складний нейл-арт у нейл-індустрії не змогли витіснити тренд на природність. У цьому році красивий і стильний вигляд матиме прозоре покриття на нігтях. Такий варіант завжди буде елегантним і доречним рішенням для різних ситуацій. Зокрема, Кейт Міддлтон є однією з головних прихильниць натурального манікюру.

Френч у сучасному стилі

Класичний французький манікюр з білою смужкою на кінчику нігтя втратив актуальність. Влітку 2021 слід звертати увагу на модернізовані інтерпретації. Майстри манікюру пропонують вдосконалювати френч новими кольорами і прикрашати незвичним дизайном, аби манікюр мав стильний, яскравий та ефектний вигляд.

У кольорах райдуги

2021 вразив поверненням в моду тренда на використання різних кольорів у манікюру одночасно. Таким чином можна перетворити нігті на справжню райдугу. Експериментуйте як з яскравими неоновими відтінками, так і з ніжними приглушеними пастельними, горизонтальними і вертикальними переходами, покривайте повністю кожен ніготь іншим кольором. Загалом – не обмежуйте себе у творчому пориві.

Витончений та елегантний мінімалізм

Ще одна тенденція в манікюрі, яка залишається поза часом. Адже лише декілька вдалих штрихів на нігтях є справжнім мистецтвом. Влітку варто спробувати манікюр з графічними лініями, літерами і маленькими малюнками біля основи нігтьової пластини. Також зверніть увагу на довершені яскраві акценти у вигляді лаконічних квітів та соковитих фруктів.

Чорно-біла класика

Чорно-білий тандем також завжди має доречний і стильний вигляд. Двоколірний манікюр можна урізноманітнити небанальними інтерпретаціями – графікою, візерунками, клітинкою. Не бійтеся б'юті-експериментів.