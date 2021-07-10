На довгих нігтях можна проявити свою фантазію. Красиві приклади літнього нейл-арту можуть надихнути вас. Повторюйте ідеї або вдосконалюйте власні.

До теми: Морське дно на нігтях: 10 красивих і стильних варіантів манікюру в синіх тонах

Манікюр на довгі нігті: 10 літніх варіантів

Поле рожевих квітів

Яскраві половинки

Зелені хвилі

Spring cow print

Нейл-арт із райдужними мотивами

Лаконічна ідея для літнього манікюру

Поєднання модних кольорів

Рожевий трендовий френч із подвійною смужкою

Кольоровий бум

Соковиті літні ягоди