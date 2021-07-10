На довгих нігтях можна проявити свою фантазію. Красиві приклади літнього нейл-арту можуть надихнути вас. Повторюйте ідеї або вдосконалюйте власні.
До теми: Морське дно на нігтях: 10 красивих і стильних варіантів манікюру в синіх тонах
Манікюр на довгі нігті: 10 літніх варіантів
Поле рожевих квітів
Яскраві половинки
Зелені хвилі
Spring cow print
Нейл-арт із райдужними мотивами
Лаконічна ідея для літнього манікюру
Поєднання модних кольорів
Рожевий трендовий френч із подвійною смужкою
Кольоровий бум
Соковиті літні ягоди