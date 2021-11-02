Густе волосся і котячі очі: секрети краси індіанок від Айшварії Рай

Краса індійських жінок надихає та приваблює. Актриса Айшварія Рай має густе чорне волосся, котячі очі та білосніжну усмішку. Тому її б'юті-секрети можуть стати у нагоді кожній.

Відома індіанка, фотомодель і акторка Айшварія Рай 1 листопада відсвяткувала свій 48 день народження. Не зважаючи на плин часу, її зовнішність продовжує залишатися ідеальною.

Дізнайтеся Як позбутися від зморшок на шиї: 6 перевірених способів

Секрети краси індіанок від Айшварії Рай

Натуральні компоненти

Головною запорукою краси індіанок є використання косметичних засобів, які містять лише натуральні інгредієнти. Зокрема, вони своїми руками створюють маски, креми і лосьйони.

Айшварія Рай також знає чимало б'юті-рецептів. Навіть ставши зіркою, жінка продовжує робити маски в домашніх умовах за порадами бабусі. Наприклад, для догляду за обличчям актриса використовує дріжджі і йогурт, кокосова олія відмінно живить її волосся і додає йому блиску, а такі спеції, як куркума і червоний перець, допомагають їй у боротьбі з целюлітом.



Як доглядає за собою Айшварія Рай / Фото з інстаграму акторки

Рослинне меню

Цікаво, що в Індії велика частина населення – вегетаріанці. Тому для них нормально харчуватися лише рослинними продуктами. Індуси та індіанки можуть додавати молочну продукцію і рибні страви до щоденного раціону, щоб урізноманітнити його. Особливої уваги заслуговують спеції, якими в Індії закушують їжу. По-перше, така закуска відмінно дезинфікує організм, а по-друге, усуває неприємний запах з рота. До того ж, гострі спеції розганяють метаболізм, що сприяє спалюванню жирових відкладень.

Протягом дня найщільнішим прийомом їжі є обід. Сніданок і вечеря – навпаки, легкі та соковиті. Якщо на обід індіанка із задоволенням з'їсть велику тарілку карі, то на сніданок це будуть лише миски з фруктами, а на вечерю – овочами.

Водний баланс – це те, за чим стежать всі в Індії. Айшварія Рай починає свій день зі склянки води з лимоном і медом, а протягом дня намагається випивати не менше 8 склянок. Чай і кава не популярні в індусів через високу концентрацію кофеїну і постійну спеку на вулиці.



Неймовірна Айшварія Рай / Фото з інстаграму акторки

Розмірений спосіб життя

Для індійців головними є повноцінний сон і стабільність у виконанні щоденних ритуалів краси. Айшварія також дбає про своє здоров'я і зовнішній вигляд, тому засинає і прокидається зазвичай в один і той же час. Зіркова красуня обов'язково змиває макіяж перед сном і робить всі ритуали по догляду за шкірою обличчя. Модель виділяє чимало часу на масаж і намагання завжди відчувати гармонію та спокій.

Індійські жінки знають, що будь-який результат вимагає часу. З цим усвідомленням індіанка не бігтиме в спортзал відразу після пологів і не відмовить собі в солодкому на сніданок. Почуття любові і турботи до себе закладено у них генетично, а регулярний догляд за собою – це щоденна робота, яка потребує часу й зусиль.