Густые волосы и кошачьи глаза: секреты красоты индианок от Айшварии Рай

Красота индийских женщин вдохновляет и привлекает. У актрисы Айшварии Рай густые черные волосы, кошачьи глаза и белоснежная улыбка. Поэтому ее бьюти-секреты могут пригодиться каждой.

Известная индианка, фотомодель и актриса Айшвария Рай 1 ноября отпраздновала свой 48 день рождения. Несмотря на течение времени, ее внешность продолжает оставаться идеальной.

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Секреты красоты индианок от Айшварии Рай

Натуральные компоненты

Главным залогом красоты индианок является использование косметических средств, которые содержат только натуральные ингредиенты. В частности, они своими руками создают маски, кремы и лосьоны.

Айшвария Рай также знает немало бьюти-рецептов. Даже став звездой, женщина продолжает делать маски в домашних условиях по советам бабушки. Например, для ухода за лицом актриса использует дрожжи и йогурт, кокосовое масло отлично питает волосы и придает им блеск, а такие специи, как куркума и красный перец, помогают ей в борьбе с целлюлитом.



Как ухаживает за собой Айшвария Рай / Фото из инстаграма актрисы

Растительное меню

Интересно, что в Индии большая часть населения – вегетарианцы. Поэтому для них нормально питаться лишь растительными продуктами. Индусы и индианки могут добавлять молочную продукцию и рыбные блюда в ежедневный рацион, чтобы разнообразить его. Особого внимания заслуживают специи, которыми в Индии закусывают еду. Во-первых, такая закуска отлично дезинфицирует организм, а во-вторых, устраняет неприятный запах изо рта. К тому же, острые специи разгоняют метаболизм, что способствует сжиганию жировых отложений.

В течение дня самым плотным приемом пищи является обед. Завтрак и ужин – наоборот, легкие и сочные. Если на обед индианка с удовольствием съест большую тарелку карри, то на завтрак это будут лишь миски с фруктами, а на ужин – овощами.

Водный баланс – это то, за чем следят все в Индии. Айшвария Рай начинает свой день со стакана воды с лимоном и медом, а в течение дня старается выпивать не менее 8 стаканов. Чай и кофе не популярны у индусов из-за высокой концентрации кофеина и постоянной жары на улице.



Невероятная Айшвария Рай / Фото из инстаграма актрисы

Размеренный образ жизни

Для индийцев главными являются полноценный сон и стабильность в выполнении ежедневных ритуалов красоты. Айшвария также заботится о своем здоровье и внешнем виде, поэтому засыпает и просыпается обычно в одно и то же время. Звездная красавица обязательно смывает макияж перед сном и совершает все ритуалы по уходу за кожей лица. Модель выделяет немало времени на массаж и попытки всегда чувствовать гармонию и спокойствие.

Индийские женщины знают, что любой результат требует времени. С этим осознанием индианка не будет бежать в спортзал сразу после родов и не откажет себе в сладком на завтрак. Чувство любви и заботы к себе заложено в них генетически, а регулярный уход за собой – это ежедневная работа, которая требует времени и усилий.