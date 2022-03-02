Хайп у б'юті-індустрії: який несподіваний манікюрний тренд набирає популярності

Експерти назвали несподіваний тренд у манікюрі, який набирає популярності серед світових модниць. І за нову оригінальну нейл-тенденцію знову завдячуємо тіктоку.

Після блискучих ниток для волосся та ретро-кудлатих укладок користувачі тіктоку повертають в моду желейні нігті. Раніше цей тренд встиг завоювати прихильність креативних красунь зі всього світу.

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Желейні нігті – тренд 2022, який повернувся з минулого

В моду повертаються желейні нігті, які стали справжнім хітом у б'юті-спільноті тікток. Провідні нейл-майстри переконані, що цей незвичайний та яскравий манікюр знову завоює серця зіркових трендсеттерів.

Також кількість переглядів хештегу "jellynails" сягає 150 мільйонів у тіктоці. Таким чином нові ідеї для манікюру легко знайти, щоб оновити його до весни і літа.

За словами експертів в індустрії нігтьового мистецтва, головний секрет такого манікюру полягає у нанесенні кількох шарів желейного галь-лаку. Завдяки нашаруванню створюється желейний ефект, а додатковий декор у вигляді стемпінгу або візерунків, намальованих вручну, робить зі звичайного желейного манікюру справжній витвір мистецтва.

Якщо ви хочете повторити трендовий желейний манікюр, то скористайтеся покроковою інструкцією і надихніться найкращими варіантами креативного нейл-дизайну.

Як зробити желейні нігті своїми руками

Підготуйте нігті. Намочіть нігті у теплій воді, відсуньте кутикулу і надайте нігтьовій пластині бажаної форми. Також важливо нанести тонке базове покриття, а лише після цього використовувати будь-які інші кольори.

Намочіть нігті у теплій воді, відсуньте кутикулу і надайте нігтьовій пластині бажаної форми. Також важливо нанести тонке базове покриття, а лише після цього використовувати будь-які інші кольори. Змішайте кольори. Щоб створити желейний нейл-дизайн, вам знадобиться яскравий або неоновий лак для нігтів і топове покриття.

Щоб створити желейний нейл-дизайн, вам знадобиться яскравий або неоновий лак для нігтів і топове покриття. Наносіть 2 шари. Покрийте нігті тонким шаром лаку. Обов'язково дозвольте висохнути першому шару, перш ніж наносити другий. Це допоможе створити напівпрозорий желеподібний манікюр.

Варіації жилейного манікюру / Фото з інстаграму