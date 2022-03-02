Хайп в бьюти-индустрии: какой неожиданный маникюрный тренд набирает популярность

Эксперты назвали неожиданный тренд в маникюре, который набирает популярность среди мировых модниц. И за новую оригинальную нейл-тенденцию снова обязаны тиктоку.

После блестящих нитей для волос и ретро-лохматых укладок пользователи тиктока возвращают в моду желейные ногти. Ранее этот тренд успел завоевать благосклонность креативных красавиц со всего мира.

К теме Трендовый маникюр весны 2022: 3 самых модных оттенка, которые будут носить все

Желейные ногти – вернувшийся из прошлого тренд 2022

В моду возвращаются желейные ногти, ставшие настоящим хитом в бьюти-сообществе тикток. Ведущие нейл-мастера убеждены, что этот необычный и яркий маникюр снова завоюет сердца звездных трендсеттеров.

Также количество просмотров хэштега "jellynails" достигает 150 миллионов в тиктоке. Таким образом, новые идеи для маникюра легко найти, чтобы обновить его до весны и лета.

По словам экспертов в индустрии ногтевого искусства, главный секрет такого маникюра заключается в нанесении нескольких слоев желейного галь-лака. Благодаря наслоению создается желейный эффект, а дополнительный декор в виде стемпинга или узоров, нарисованных вручную, делает из обычного желейного маникюра настоящее произведение искусства.

Если вы хотите повторить трендовый желейный маникюр, воспользуйтесь пошаговой инструкцией и вдохновитесь лучшими вариантами креативного нейл-дизайна.

Как сделать желейные ногти своими руками

Подготовьте ногти. Намочите ногти в теплой воде, отодвиньте кутикулу и придайте ногтевой пластине желаемую форму. Также важно нанести тонкое базовое покрытие, а только затем использовать любые другие цвета.

Намочите ногти в теплой воде, отодвиньте кутикулу и придайте ногтевой пластине желаемую форму. Также важно нанести тонкое базовое покрытие, а только затем использовать любые другие цвета. Смешайте цвета. Чтобы создать желейный нейл-дизайн, вам понадобится яркий или неоновый лак для ногтей и топовое покрытие.

Чтобы создать желейный нейл-дизайн, вам понадобится яркий или неоновый лак для ногтей и топовое покрытие. Наносите 2 слоя. Покройте ногти тонким слоем лака. Обязательно разрешите высохнуть первому слою, прежде чем наносить второй. Это поможет создать полупрозрачный желеобразный маникюр.

Вариации жилейного маникюра / Фото из инстаграмма