Об'ємний нейл-арт стає головною тенденцією 2021. Nail-експерти вважають такий дизайн – манікюром майбутнього. Адже тривимірні форми на нігтях вже встигли продемонструвати моделі на модних показах і навіть деякі зірки.

Манікюр вже давно став не просто красивим доповненням образу, але й можливістю виразити свою соціальну позицію. Наприклад, навіть ідея гендерфлюїдності торкнулася нейл-дизайну. Тепер чоловіки також сміливо фарбують свої нігті кольоровим лаком. Об'ємний манікюр не виняток, і він має свою особливу історію.

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Тривимірні форми у манікюрі замість складних малюнків – головний нейл-тренд 2021

У 2020 році у світі виникла пандемія через COVID-19, яка спровокувала чимало обмежувальних заходів. Якщо під час самоізоляції більшість людей звертали увагу на звичні речі, то майстри манікюру модернізовували їх. Вони експериментували з нестандартним нейл-артом і ділилися своїми результатами у соцмережах.

Спочатку на місце складних малюнків на нігтях прийшли перли, металеві прикраси, об'ємні фігури. На додаванні цих аксесуарів експерименти нейл-майстрів не закінчилися. Таким чином з’явився новий тренд в індустрії манікюру – тривимірні форми на нігтях.

Наймодніший манікюр 2021 року має дивний та непрактичний вигляд, проте nail-експерти переконані, що нігті – це простір для б'юті-експериментів, тому не варто обмежуватися звичними наліпками. На створення екстравагантного трендового нейл-дизайну може надихнути кліп співачок Біллі Айліш та Rosalia на пісню Lo Vas a Olvidar. У музичному відеоролику зірки продемонстрували об'ємний манікюр. Згодом Rosalia повторила тенденцію під час дуету з Bad Bunny. Це спровокувало ріст популярності масивних форм на нігтях. Ідеї для оригінального нейл-дизайну стали дедалі частіше з'являтися у стрічці інстаграму.

Можливо, з таким манікюром ви не захочете йти на роботу, але світлина модного і оригінального дизайну нігтів зробить вашу сторінку у соцмережах більш креативною та стильною, а також ним можна доповнити образ для оригінальної фотосесії.