Готуючись до тематичної вечірки з нагоди Геловіну, можна спробувати повторити незвичний макіяж Кан Се Бек, також доречно використовувати штучну кров, яка була ключовим акцентом у дорамі. Щодо зачісок, то тут достатньо створити недбалий ефект на волоссі, намастити пасма гелем, аби вони мали вигляд не першої свіжості, за бажанням – зробіть легкі хвилі.

До теми Страхітливий і чарівний водночас: який макіяж зробити на Геловін 2021 – моторошні фото

Готуємося до Геловіну 2021 у стилі "Гра в кальмара"

Макіяж

На просторах інстаграму, напевно, лише лінивий б'юті-блогер не продемонстрував власну інтерпретацію мейк-апу, який відображатиме ідею серіалу "Гра в кальмара". Дехто пропонує за допомогою косметики лише підкреслити красу свого обличчя, аби все виглядало натурально, як у головної героїні біженки Кан Се Бек, яку зіграла модель Хо Ен Чон. Інші роблять ставку на "кривавий мейк-ап". Майстри макіяжу малюють символи стрічки на обличчі з ефектом запеченої крові на їхніх контурах – кола, трикутники, квадрати, що були зображені на масках охоронці, номера гравців, знаки з ігор. У цьому випадку доречно проявити свою фантазію.



Оригінальний макіяж / Фото з інстаграму @makeupby_kk



Моторошна ідея / Фото з інстаграму @madeleinemonhoe



Природний б'юті-образ / Фото з інстаграму @___harimu___



Криваві рани / Фото з інстаграму @lahora_mua



Втомлений вигляд / Фото з інстаграму @meadbhsmakeup



Креативний мейк-ап / Фото з інстаграму @gemini.yinn

Зачіски

Каре, ультракороткі чубчики, чубчик-шторка, пухнасті кучері, 2 хвостики – провідні мотиви жіночих зачісок героїнь серіалу "Гра в кальмара". Якщо ви не готові до кардинальних експериментів з укладкою, то легких хвиль для доповнення тематичного образу буде достатньо. Щоб відкрити обличчя і привернути увагу до креативного геловінського макіяжу, заплетіть волосся у стильні 2 пучки: спочатку зробіть прямий проділ, зафіксуйте 2 високі хвостики, заплетіть їх у звичайні колоски і закрутіть навколо основи. Закріпити результат можна спеціальним лаком чи гелем.



Стильні хвостики / Фото з інстаграму @lisa.bpro



Булочки з волосся / Фото з інстаграму @kajsamaria



Цікаві коси / Фото з інстаграму @jorelisalbarran​



Перука для образу / Фото з інстаграму @a.flashyy

Манікюр

Мотиви "Гри в кальмара" на нігтях можуть ефектно доповнити образ на Геловін, як раніше це робила маска Сальвадора Далі зі серіалу "Паперовий будинок". Такий манікюр є дуже фотогенічним, тому здатен чудово урізноманітнити стрічку в соцмережах. В інстаграмі та фейсбуці можна знайти чимало цікавих ідей для нейл-арту з новими трендовими мотивами популярного серіалу. Особливо ефектний вигляд мають металевий бірюзовий відтінок, що нагадує костюми, які носили актори, та номери 456 і 067 відсилають до Сон Гі Хун і Кан Се Бек – головних героїв серіалу. Якщо ви плануєте створити більш гламурний б'юті-образ, то дизайн нігтів у стилі кривавої дорами легко трансформувати на гламурний, що виглядатиме не менш розкішно і цікаво.



Манікюр на Геловін / Фото з інстаграму @beautymate.ru



Ідея для гламурного образу / Фото з інстаграму @beautymate.ru



Модний манікюр / Фото з інстаграму @jark.nails



Ніжний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @top_nails_fuck​