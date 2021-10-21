Повторити грим Кан Се Бек не так важко. Тіктокерка Jooshica зняла туторіал макіяжу дівчини під номером 67 зі згаданої дорами. Синці під очима, губи зі запеченою кров'ю, неідеальна шкіра – чудово впишуться у тематику Геловіну.

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Як зробити макіяж Кан Се Бек із "Гри в кальмара"

Тіктокери не змогли оминути вірусний тренд на повторення образів героїв із "Гри в кальмара". Jooshica показала, як перевтілитися в біженку з Південної Кореї під номером 67, Які зіграла популярна модель Хо Ен Чон. Туторіал блогерки зібрав вже понад 44 мільйони переглядів у тіктоці.

Насамперед потрібно нанести на обличчя тон і консилер або взагалі відмовитися від нього та обійтися лише базою під макіяж. Потім додайте на повіки трішки нюдових тіней, а очі підведіть чорним олівцем. Складку повіки слід виділити коричневим відтінком, яким також можна намалювати синці під очима. Олівець для брів знадобиться для створення веснянок на щоках і маленької родимки біля рота.

Тепер необхідно оформити брови, а також зробити контур носа і щелепи. Родзинкою мейк-апу є губи. Спочатку приховайте їхній натуральний колір консилером, а потім помадою і коричневими тінями намагайтеся повторити форму губ героїні серіалу "Гра в кальмара". Отримати ефект губ зі запеченою кров'ю допоможе червона помада – наносіть її на сухі губи без бальзаму.

Нагадаємо, що південнокорейський серіал "Гра в кальмара" б'є всі рекорди. Стрічка розкриває історію 456 відчайних незнайомців, які погодилися взяти участь в іграх на виживання, головний приз яких – 40 мільйонів. Нещодавно Netflix повідомив, що "Гра в кальмара" стала найпопулярнішим серіалом за всю історію стрімінгового сервісу: за 27 днів після прем'єри, яка відбулася 17 вересня 2021 року, стрічку переглянули зі 111 мільйонів акаунтів.