Хром і яскраві кольори: яким буде головний манікюр літа 2021

Ідеальною ідеєю для літнього манікюру можуть бути сяючі нігті з хромовим покриттям. Адже такий нейл-дизайн не лише привертатиме увагу, але й стильно доповнюватиме будь-який образ, бо є головним трендом цього літа.

Хромове покриття або minx-манікюр, яким називали наліпки для нігтів з ефектом розплавленого металу, був особливо популярним 10 років тому. Тренд знову повертається в моду, що зараз поширено в індустрії краси, але зі вдосконаленими елементами.

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Хром – головний манікюр літа 2021

Мода на хромовий манікюр повертається завдяки трендсеттерам. Наомі Ясуда, зіркова майстриня манікюру, нещодавно опублікувала на своїй інстаграм-сторінці світлину яскравих нігтів з кольоровим хромовим покриттям. Така ідея нейл-дизайну найбільш вдало підходить для літніх вечірок, а також трендовим манікюром можна красиво доповнити інстаграм-публікації з ягодами, сорбетом, лимонадом, коктейлями.

Хромовий манікюр матиме привабливий і стильний вигляд на нігтях, коли руки трішки засмагли після моря або пробіжок на свіжому повітрі. Таким чином можна вдало підкреслити звабливу засмагу на тілі на контрасті з яскравими акцентами.

Особливо ефектним буде манікюр зі синім хромом.

Найбільш літнім і модним буде манікюр з квітами поверх хромового покриття. Проте у такому дизайні важливо витримати міру, щоб нігті не мали надто "важкого" вигляду.