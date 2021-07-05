Хром и яркие цвета: каким будет главный маникюр лета 2021

Идеальной идеей для летнего маникюра могут быть сияющие ногти с хромовым покрытием. Ведь такой нейл-дизайн будет не только привлекать внимание, но и стильно дополнять любой образ, потому что является главным трендом этого лета.

Хромовое покрытие или minx-маникюр, которым называли наклейки для ногтей с эффектом расплавленного металла, был особенно популярным 10 лет назад. Тренд снова возвращается в моду, что сейчас распространено в индустрии красоты, но с улучшенными элементами.

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Хром – главный маникюр лета 2021

Мода на хромовый маникюр возвращается благодаря трендсеттерам. Наоми Ясуда, звездная мастер маникюра, недавно опубликовала на своей инстаграм-странице фотографию ярких ногтей с цветным хромовым покрытием. Такая идея нейл-дизайна наиболее удачно подходит для летних вечеринок, а также трендовым маникюром можно красиво дополнить инстаграм-публикации с ягодами, сорбетом, лимонадом, коктейлями.

Хромовый маникюр будет привлекательно и стильно выглядеть на ногтях, когда руки немного загорели после моря или пробежек на свежем воздухе. Таким образом можно удачно подчеркнуть обольстительный загар на теле на контрасте с яркими акцентами.

Особенно эффектным будет маникюр с синим хромом.

Самым летним и модным будет маникюр с цветами поверх хромового покрытия. Однако в таком дизайне важно выдержать меру, чтобы ногти не должны иметь слишком "тяжелый" вид.