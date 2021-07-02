Квітковий манікюр на літо матиме особливо красивий, безтурботний і стильний вигляд на нігтях. Квіткові мотиви у нейл-дизайні є класикою, яка завжди залишається актуальною. Вони можуть бути ніжними, свіжими, романтичними, зухвалими, кокетливими – вибір за вами.