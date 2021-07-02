Влітку 2021 можна експериментувати з квіточками у стилі мультиків, милими лаконічними букетами, плетінням листя, цілими квітковими картинами на нігтях. Вам у нагоді стане добірка з 10 неймовірно красивих і модних ідей для квіткового манікюру, який збиратиме компліменти від оточуючих.
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10 наймодніших ідей квіткового манікюру на літо 2021
Ніжне класичне поєднання блакитного кольору з білим
Пастельний романтизм
Гра з контрастом
На стильному срібному тлі
Емоційні квіти
Ромашкове поле
Жовті квіти на нігтях для сонячного літа
Чорно-білий квітковий мікс
Лаконічний манікюр може бути ефектним
Золоті пелюстки