Масивні плетіння чи ідеальні голлівудські локони, звісно, мають розкішний вигляд, але їх довго і нелегко робити. Аби урізноманітнити свій б’юті-образ, можна спробувати простішу і не менш цікаву зачіску. Тому вам знадобляться 5 ідей для швидких укладок з хвостом для будь-якої вечірки.