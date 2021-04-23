Як відновити пошкоджене волосся: 7 б'юті-трюків
Зіпсувати стан волосся можна як невдалим фарбуванням, так і на нього можуть негативно впливати зовнішні чинники. Зокрема, термоприлади для вкладання волосся можуть пошкодити його. Тому варто дізнатися, як відновити свої локони, повернути їм гладкість і здоровий блиск.
Джерело:Cosmopolitan
Не спішіть стригти пошкоджене волосся. Існує чимало дієвих способів, які допоможуть його реанімувати.
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Як повернути життя пошкодженому волоссю
- Користуйтеся відновлювальним шампунем і кондиціонером. Засоби містять у своєму складі речовини, які згладжують лусочки кутикули і запобігають пошкодженню волосся у майбутньому. Вибирайте безсульфатні продукти.
- Не погіршуйте стан волосся. Тобто не витирайте локони рушником, допоки вони ще мокрі, і не розчісуйте. Тимчасово відмовтеся від використання термоприладів для сушіння і вкладання волосся. Якщо не зможете без них обійтися, то не забувайте про термозахист.
- Наносіть на травмоване волосся спеціальні олії, незмивні маски і спреї для полегшення розчісування. Такі засоби забезпечать шевелюрі постійне живлення і зволоження.
- Зробіть ламінування. Процедуру, призначену для повернення волоссю гладкості і блиску, можна зробити як у салоні, так і вдома.
- Використовуйте кокосову і реп'яхову олію для обгортування волосся, щоб відновити його.
- Робіть масаж шкіри голови і користуйтеся спеціальними скрабами. Таким чином вдасться зупинити випадіння волосин і стимулювати ріст нових. Скраб для шкіри голови можна приготувати самостійно з морської солі, кавової гущі, цукру, меду та інших інгредієнтів.
- Мезотерапія. Це дорогий спосіб відновлення волосся, але дієвий. Під час процедури у шкіру голови вводять спеціальний препарат, який зупиняє випадіння і повертає волоссю силу, блиск і красу.
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