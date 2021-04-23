Зіпсувати стан волосся можна як невдалим фарбуванням, так і на нього можуть негативно впливати зовнішні чинники. Зокрема, термоприлади для вкладання волосся можуть пошкодити його. Тому варто дізнатися, як відновити свої локони, повернути їм гладкість і здоровий блиск.

Не спішіть стригти пошкоджене волосся. Існує чимало дієвих способів, які допоможуть його реанімувати. Корисно знати: Більше шкоди, ніж користі: які компоненти у складі шампуню псують ваше волосся Як повернути життя пошкодженому волоссю Користуйтеся відновлювальним шампунем і кондиціонером. Засоби містять у своєму складі речовини, які згладжують лусочки кутикули і запобігають пошкодженню волосся у майбутньому. Вибирайте безсульфатні продукти.

шампунем і кондиціонером. Засоби містять у своєму складі речовини, які згладжують лусочки кутикули і запобігають пошкодженню волосся у майбутньому. Вибирайте безсульфатні продукти. Не погіршуйте стан волосся. Тобто не витирайте локони рушником, допоки вони ще мокрі, і не розчісуйте. Тимчасово відмовтеся від використання термоприладів для сушіння і вкладання волосся. Якщо не зможете без них обійтися, то не забувайте про термозахист.

стан волосся. Тобто не витирайте локони рушником, допоки вони ще мокрі, і не розчісуйте. Тимчасово відмовтеся від використання термоприладів для сушіння і вкладання волосся. Якщо не зможете без них обійтися, то не забувайте про термозахист. Наносіть на травмоване волосся спеціальні олії, незмивні маски і спреї для полегшення розчісування. Такі засоби забезпечать шевелюрі постійне живлення і зволоження. View this post on Instagram A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) Зробіть ламінування. Процедуру, призначену для повернення волоссю гладкості і блиску, можна зробити як у салоні, так і вдома.

Процедуру, призначену для повернення волоссю гладкості і блиску, можна зробити як у салоні, так і вдома. Використовуйте кокосову і реп'яхову олію для обгортування волосся, щоб відновити його.

для обгортування волосся, щоб відновити його. Робіть масаж шкіри голови і користуйтеся спеціальними скрабами. Таким чином вдасться зупинити випадіння волосин і стимулювати ріст нових. Скраб для шкіри голови можна приготувати самостійно з морської солі, кавової гущі, цукру, меду та інших інгредієнтів.

шкіри голови і користуйтеся спеціальними Таким чином вдасться зупинити випадіння волосин і стимулювати ріст нових. Скраб для шкіри голови можна приготувати самостійно з морської солі, кавової гущі, цукру, меду та інших інгредієнтів. Мезотерапія. Це дорогий спосіб відновлення волосся, але дієвий. Під час процедури у шкіру голови вводять спеціальний препарат, який зупиняє випадіння і повертає волоссю силу, блиск і красу.