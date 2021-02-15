Хвіст за хвилину: 5 швидких зачісок для вечірки

Джерело:Elle
Масивні плетіння чи ідеальні голлівудські локони, звісно, мають розкішний вигляд, але їх довго і нелегко робити. Аби урізноманітнити свій б’юті-образ, можна спробувати простішу і не менш цікаву зачіску. Тому вам знадобляться 5 ідей для швидких укладок з хвостом для будь-якої вечірки.
Стильно зібране волосся у хвіст – це не лише зручна укладка, але й трендова. Вона може вдало доповнити ваше вбрання, красивий макіяж та модний манікюр для вечірки. Аби повторити одну з 5 зачісок з хвостом, вам знадобиться кілька хвилин, гребінець та улюблені аксесуари для волосся.
Читайте також: Як правильно сушити волосся феном, щоб воно було здоровим і блискучим