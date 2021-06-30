Хвост за минуту: 5 быстрых причесок для вечеринки

12:59

Массивные плетения или идеальные голливудские локоны, конечно, имеют роскошный вид, но их долго и нелегко делать. Чтобы разнообразить свой бьюти-образ, можно попробовать более простую и не менее интересную прическу. Поэтому вам понадобятся 5 идей для быстрых укладок с хвостом для любой вечеринки.