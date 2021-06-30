Хвост за минуту: 5 быстрых причесок для вечеринки
30 июня 2021 , 12:59Читати новину українською
Источник:Elle
Массивные плетения или идеальные голливудские локоны, конечно, имеют роскошный вид, но их долго и нелегко делать. Чтобы разнообразить свой бьюти-образ, можно попробовать более простую и не менее интересную прическу. Поэтому вам понадобятся 5 идей для быстрых укладок с хвостом для любой вечеринки.
Стильно собранные волосы в хвост – это не только удобная укладка, но и трендовая. Она может удачно дополнить ваш наряд, красивый макияж и модный маникюр для вечеринки. Чтобы повторить одну из 5 причесок с хвостом, вам понадобится несколько минут, расческа и любимые аксессуары для волос.
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5 вариантов хвоста из волос для вечеринки
Низкий хвост на коротких волосах
Хвост, разделенный на несколько частей
Использование аксессуаров для украшения хвоста
Асимметричный хвост
Стильный свободный хвост с объемной резинкой для волос