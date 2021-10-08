Фешн-інфлуенсери та стрітстайлери на Паризькому тижні моди вражали не лише стильними аутфітами, але й новими модними тенденціями в б'юті-образах. Надихайтеся зачісками гостей модних показів та повторюйте прості й натуральні маніпуляції з волоссям.

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Низький хвіст, обкручений блискучим локоном, інфлуенсерки з Німеччини мав особливо ефектний вигляд. Амбасадорка зачіски переконана, що її ідею тепер повторюватимуть модниці зі всього світу. І недарма. Адже hair-стилісти відмічають ріст популярності низького хвоста, "перетягнутого" локоном.



Стильна зачіска / Фото з інстаграму @leoniehanne​



Низький хвіст / Фото з інстаграму @leoniehanne​

Багато зіркових красунь з'являлися на Тижні моди в Парижі з високими кінськими хвостами та з різними варіаціями "мальвінки": із плетінням або випущеними локонами. Додамо, що запорукою красивого вигляду цих зачісок було доглянуте волосся. Адже на сухих, ламких і тьмяних локонах навіть наймодніша укладка втратить усю свою привабливість.



Високий хвіст / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi



Модна укладка / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi



Мальвінка на прямих пасмах / Фото з інстаграму @tamara



Цікаве платіння / Фото з інстаграму @tamara

Також образу інфлюенсерів ефектності додавала укладка, суть якої полягає у прибрані волосся назад або за вуха. Її так просто повторити, але зачіска вийде стильною, якщо ви зробите її акуратно.



Доглянуте волосся / Фото з інстаграму @leoniehanne​

Багато стрітстайлерів обрали для зачісок стиль Меган Маркл – пригладжені низькі пучки. Таке рішення в укладанні волосся є дуже елегантним і трендовим, а також практичним, бо дозволяє зверху вдягнути берет чи кепку.



Елегантний пучок / Фото з інстаграму @pernilleteisbaek

Звісно, розпущене волосся залишається вічно актуальним. Проте тут також важливо, щоб пасма були доглянутими. Гості Тижня моди в Парижі експериментували з легкими хвилями й ідеально рівними локонами.



Прямі пасма / Фото з інстаграму @marianamachado____