Фэшн-инфлюенсеры и стритстайлеры на Парижской неделе моды поражали не только стильными аутфитами, но и новыми модными тенденциями в бьюти-образах. Вдохновляйтесь прическами гостей модных показов и повторяйте простые и натуральные манипуляции с волосами.

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Низкий хвост, окрученный блестящим локоном, инфлюенсера из Германии особенно эффектно выглядел. Амбассадор прически убеждена, что ее идею теперь будут повторять модницы со всего мира. И не зря. Ведь hair-стилисты отмечают рост популярности низкого хвоста, "перетянутого" локоном.



Стильная прическа / Фото из инстаграма @leoniehanne



Низкий хвост / Фото из инстаграма @leoniehanne

Много звездных красавиц появлялись на Неделе моды в Париже с высокими конскими хвостами и с различными вариациями "мальвинки": с плетением или выпущенными локонами. Добавим, что залогом красивого вида этих причесок были ухоженные волосы. Ведь на сухих, ломких и тусклых локонах даже самая модная укладка потеряет всю свою привлекательность.



Высокий хвост / Фото из инстаграма @negin_mirsalehi



Модная укладка / Фото из инстаграма @negin_mirsalehi



Мальвинка на прямых прядях / Фото из инстаграма @tamara



Интересное плетение / Фото из инстаграма @tamara

Также образу инфлюенсера эффектности добавляла укладка, суть которой заключается в убранных волосах назад или за уши. Ее так просто повторить, но прическа получится стильной, если вы сделаете ее аккуратно.



Ухоженные волосы / Фото из инстаграма @leoniehanne

Многие стритстайлеры выбрали для причесок стиль Меган Маркл – приглаженные низкие пучки. Такое решение в укладке волос является очень элегантным и трендовым, а также практичным, так как позволяет сверху надеть берет или кепку.



Элегантный пучок / Фото из инстаграма @pernilleteisbaek

Конечно, распущенные волосы остаются вечно актуальными. Однако здесь также важно, чтобы пряди были ухоженными. Гости Недели моды в Париже экспериментировали с легкими волнами и идеально ровными локонами.



Прямые пряди / Фото из инстаграма @marianamachado____