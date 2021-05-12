Якщо вам набридло постійно ходити з розпущеним волоссям, то час спробувати щось нове. Адже навіть 1 аксесуар чи косичка можуть ефективно освіжити вашу звичну укладку. Роботи Крістін це підтверджують. Такі ідеї для зачісок стануть у нагоді як на кожен день, так і для особливої нагоди.

Вам буде цікаво: Перукарі назвали 5 модних зачісок, які варто спробувати влітку 2021

Зачіски на весну – літо 2021

Стильний хвіст із королівським смарагдовим бантом

Просто і прекрасно

Модне плетіння на короткому волоссі

Красиві аксесуари рятують ситуацію

Елегантність – запорука успіху

Пучок завжди у тренді

Романтичний вузлик з волосся для вдосконалення зачіски

Ще ефектніше: подвійний пучок

Зачіска для усіх випадків життя

Квіти у волоссі