Если вам надоело постоянно ходить с распущенными волосами, то время попробовать что-то новое. Ведь даже 1 аксессуар или косичка могут эффективно освежить вашу привычную укладку. Работы Кристин это подтверждают. Такие идеи для причесок пригодятся как на каждый день, так и для особого случая.
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