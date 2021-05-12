Если вам надоело постоянно ходить с распущенными волосами, то время попробовать что-то новое. Ведь даже 1 аксессуар или косичка могут эффективно освежить вашу привычную укладку. Работы Кристин это подтверждают. Такие идеи для причесок пригодятся как на каждый день, так и для особого случая.

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Прически на весну – лето 2021

Стильный хвост с королевским изумрудным бантом

Просто и прекрасно

Модное плетение на коротких волосах

Красивые аксессуары спасают ситуацию

Элегантность – залог успеха

Пучок всегда в тренде

Романтический узелок из волос для совершенствования прически

Еще эффектнее: двойной пучок

Прическа на все случаи жизни

Цветы в волосах