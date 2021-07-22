Внешность многих звезд является образцовой для других. Несмотря на то, что актрисам приходится проводить много часов в гриме под софитами, им удается сохранять свою кожу и волосы здоровыми. На съемках шоу "Хто зверху?" журналисты узнали, как ухаживают за своей внешностью Яна Глущенко, Анна Кошмал и Екатерина Никитина.

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Секреты красоты кинозвезд

Екатерина Никитина отказывается от макияжа

В повседневной жизни актриса Екатерина Никитина практически никогда не красится. Она признается: "Наношу макияж на съемки и важные мероприятия. В обычный день максимум могу использовать тушь. А сейчас ресницы наращиваю, поэтому не крашу. Проснулась, умылась, кремчик нанесла – и все. Долго не ходила к косметологу, совсем недавно начала. Поняла, что найти себе хорошего специалиста – очень правильное решение. Но прежде всего надо себя любить, какими бы вы были, а не прятаться за масками из тоналки".

Анна Кошмал предпочитает уход изнутри

Звездная красавица заботится об общем состоянии здоровья. Она убеждена, что именно таким образом можна повлиять на свой внешний вид. Ведь с течением времени за здоровьем нужно больше следить.

Не употребляю животных продуктов и интенсивно занимаюсь йогой,

– рассказала Анна Кошмал.

Яна Глущенко благодарит генетику

Актриса "Дизель Студио" призналась, что у нее нет никаких бьюти-секретов. "Я не ухаживаю за волосами специально, просто мою обычным шампунем. Увлажняю лицо, даже маски никогда не делаю. Красота – это природа плюс генетика", – поделилась Яна Глущенко.