Ідеальніше бути не може: 7 ідей, як стильно поєднувати манікюр із перснями
Джерело:Cosmopolitan
Персні в різних формах і забарвленнях є модними аксесуарами, які роблять цікавішим повсякденний образ. Зіркові нейл-майстри показують у соцмережах, як можна вдало поєднувати манікюр із каблучками та іншими прикрасами для пальців.
Манікюр дуже красиво й оригінально виглядає разом із кільцями на пальцях. Також це чудова можливість поекспериментувати з різноманітними квітковими і фактурними акцентами, аби самовиразитися без зайвих слів.
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Як модно поєднувати манікюр з каблучками
Ніжна комбінація
Різні прикраси для нігтів стали однією із головних нейл-тенденцій 2022. Бетіна Гольдштейн радить комбінувати вишукані ланцюжки для нігтів з парою масивних перснів. Ідея є доволі незвичною і розкішною.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Витримано, витончено, мінімалістично
Якщо ви прихильниця мінімалістичного стилю, то спробуйте поєднати такі прикраси з лаконічним манікюром. Сяйливий розсипаний глітер на нейтральному тлі ідеально довершує жіночний вигляд елегантних золотих каблучок.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Свято навкруги
Яскраві мікси також можуть бути доречними. Експериментуйте з неоновим покриттям різного кольору і незвичними прикрасами, які вражають своєю яскравістю. Тоді оточуючі точно не зможуть відірвати погляд від ваших рук.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @amyle.nails
Однотонний стиль
Завжди переможним варіантом будуть прикраси і манікюр в одному кольорі. В такому випадку вам не доведеться хвилюватися, який вигляд із перснями у результаті матиме нейл-арт.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @thehotblend
Класика залишається
Коли виникає бажання приміряти різні прикраси, то для манікюру варто вибрати класичні відтінки – бежевий, пісочний, колір слонової кістки. Тому і масивні, і мінімалістичні кільця гармонічно прикрашатимуть пальці.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @heluviee
Вітання з 90-х
Яскравий манікюр кольору жувальної гумки разом зі сміливими милими каблучками підійдуть для доповнення літнього образу. Грайливі акценти на нігтях і пальцях ефектно виглядатимуть з кольоровими сукнями і купальниками.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry
Політ фантазії
Фанатам креативу сподобається поєднання трендового абстрактного манікюр і нетипових форм кілець. На таку комбінацію не вплинуть жодні закони, тому сміливо поповнюйте свій арсенал епатажних перснів.
Модний манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry