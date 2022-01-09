Інколи набридає навіть оригінальний манікюр в неонових відтінках чи класичний нюд. Тоді ідеальним варіантом стає мінімалізм – стриманий нейл-арт.

До теми Поспішіть зробити: 10 ідей для святкового манікюру

Модні малюнки на нігтях можуть нагадувати витвори мистецтва, але й не завжди є доречними. Проте такого точно ніколи не можна сказати про мінімалістичний манікюр, який зараз на піку популярності серед головних модниць світу і провідних нейл-майстрів. Якщо вам не до вподоби яскраве покриття, то надихайтеся стильними ідеями.

Модні ідеї мінімалістичного манікюру на зиму 2022



Монохром / Фото з інстаграму @iramshelton



Графічний френч / Фото з інстаграму @iramshelton



Напівпрозорий глітер / Фото з інстаграму @iramshelton



Крапки над усім / Фото з інстаграму @iramshelton