Однотонне покриття – це не завжди про нудний нюд. Такий нейл-дизайн також може мати красивий вигляд і підійде до будь-якого стилю, форми і довжини нігтів. Аби ваш манікюр був ідеальним, також потрібно обирати модний відтінок лаку.

Незалежно від сезону та нових нейл-трендів, однотонний манікюр завжди актуальний. Якщо ви втомилися від експериментів з популярними тваринними принтами, абстрактними малюнками і квітами, які не в’януть, то вам сподобаються модні ідеї для покриття нігтів одним відтінком.

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15 відтінків однотонного манікюру для довгих і коротких нігтів

Вибираючи лак для однотонного манікюру, звертайте увагу на наймодніші відтінки сезону: сонячний жовтий, небесно-блакитний, теракотовий, вершково-бежевий, яскраво-рожевий. Таким чином навіть без додаткового дизайну і прикрас нігті матимуть яскравий і привабливий вигляд. Якщо настане час, коли ви захочете повернутися до практичного однотонного манікюру, то красиві ідеї стануть вам у нагоді.

Який однотонний манікюр зробити / Фото з інстаграму