Уход за кожей должен меняться сезонно, как и гардероб. Моно Гохара, сертифицированный дерматолог штата Коннектикут, объясняет: "Со сменой времен года будет меняться и уход за вашей кожей. Это незначительные изменения, которые могут существенно изменить ситуацию".

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Как изменить уход за кожей на осень

Попробуйте более густой увлажняющий крем. Мощный гидратор – это то, что нужно коже осенью. Дерматолог Шари Марчбейн советует пользоваться жирным кремом с содержанием керамидов, которые необходимы для увлажнения и питания дермы в холодный период года. Дерматолог Нью-Йоркского университета Сейхал Шах говорит, что керамиды также поддерживают кожный барьер, а их дефицит вызывает сухость, обезвоживание и раздражение. Моно Гохара отмечает, что увлажняющие средства следует слоить. Ее совет – добавить к процедуре по уходу за кожей увлажняющий крем и сыворотку или маску на основе гиалуроновой кислоты.

Мощный гидратор – это то, что нужно коже осенью. Дерматолог Шари Марчбейн советует пользоваться жирным кремом с содержанием керамидов, которые необходимы для увлажнения и питания дермы в холодный период года. Дерматолог Нью-Йоркского университета Сейхал Шах говорит, что керамиды также поддерживают кожный барьер, а их дефицит вызывает сухость, обезвоживание и раздражение. Моно Гохара отмечает, что увлажняющие средства следует слоить. Ее совет – добавить к процедуре по уходу за кожей увлажняющий крем и сыворотку или маску на основе гиалуроновой кислоты. Используйте лосьон для тела. После падения летней влажности кожа по всему телу может начать сохнуть и чесаться, ведь воздух не будет способствовать увлажнению. Джоуа Зейхнер, директор косметических и клинических исследований в дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, убежден, что выход в гидратации с головы до ног. Поэтому стоит пользоваться увлажняющим лосьоном для тела, который обеспечит прочность защитного барьера кожи, позволит ей поддерживать увлажненность и притягивать влагу к внешнему слою.



Как ухаживать за кожей осенью / Фото из инстаграма @mandymadd