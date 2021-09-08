Уход за кожей должен меняться сезонно, как и гардероб. Моно Гохара, сертифицированный дерматолог штата Коннектикут, объясняет: "Со сменой времен года будет меняться и уход за вашей кожей. Это незначительные изменения, которые могут существенно изменить ситуацию".
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Как изменить уход за кожей на осень
- Попробуйте более густой увлажняющий крем. Мощный гидратор – это то, что нужно коже осенью. Дерматолог Шари Марчбейн советует пользоваться жирным кремом с содержанием керамидов, которые необходимы для увлажнения и питания дермы в холодный период года. Дерматолог Нью-Йоркского университета Сейхал Шах говорит, что керамиды также поддерживают кожный барьер, а их дефицит вызывает сухость, обезвоживание и раздражение. Моно Гохара отмечает, что увлажняющие средства следует слоить. Ее совет – добавить к процедуре по уходу за кожей увлажняющий крем и сыворотку или маску на основе гиалуроновой кислоты.
- Используйте лосьон для тела. После падения летней влажности кожа по всему телу может начать сохнуть и чесаться, ведь воздух не будет способствовать увлажнению. Джоуа Зейхнер, директор косметических и клинических исследований в дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, убежден, что выход в гидратации с головы до ног. Поэтому стоит пользоваться увлажняющим лосьоном для тела, который обеспечит прочность защитного барьера кожи, позволит ей поддерживать увлажненность и притягивать влагу к внешнему слою.
Как ухаживать за кожей осенью / Фото из инстаграма @mandymadd
- Меньше процедур для отшелушивания клеток кожи. Когда на улице становится холоднее, стоит сократить количество агрессивных ингредиентов в уходе за кожей: ретиноидов и гликолевой кислоты. Зейхнер говорит: "Чрезмерное отшелушивание может образовать крошечные трещины на кожном барьере, что приведет к потере волос и появлению воспаления. Признаками того, что вы наносите слишком много отшелушивающих средств, являются постоянные воспаления, раздраженность, кожный зуд и иногда боль. Элизабет Танзи, доцент кафедры дерматологии Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, советует проводить эксфолиацию не чаще 1 раза в неделю.
- Инвестируйте в увлажнитель воздуха. Ведущие дерматологи убеждены, что сухой воздух в помещении очень вредит коже. "Низкий уровень влажности ухудшает естественный влагозащитный барьер кожи, что может привести к сухости, тресканию и шелушению", – говорит дерматолог Денди Энгельман, сертифицированный правлением Нью-Йорка. Увлажнитель воздуха можно купить в специализированных магазинах или попробовать сделать его собственными руками, как в DIY-видео на ютубе.